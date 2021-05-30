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30 May 2021 - 20:45- Spor G: 30 May 2021 - 20:48

Anadolu Efes-Barcelona Final Maçı şifresiz yayınlanacak! İşte O kanal

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Euro League şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beINSPORTSHABER’de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar @AnadoluEfesSK" dedi.
# Barcelona, anadolu efes

30 May 2021 - 20:45 - Spor

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