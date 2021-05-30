Anadolu Efes-Barcelona Final Maçı şifresiz yayınlanacak! İşte O kanal

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi final maçı Anadolu Efes-Barcelona karşılaşmasının şifresiz yayınlanacağını duyurdu.Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyuruyu Twitter hesabından yaptı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Basketbol severlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Euro League şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı beINSPORTSHABER’de şifresiz olarak yayınlanacaktır. Başarılar @AnadoluEfesSK" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.