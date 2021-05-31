Seda Sayan’ın büyük değişimi!

Geçtiğimiz yıl 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Seda Sayan, ardından burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de 'Dudak liftingi' yaptırmıştı. Sayan, son halini gözler önüne serdi.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası konuşulmaya devam eden Seda Sayan, yüzünün son hali ile dikkat çekti.

"AJDA PEKKAN SANDIM"

Takipçileri yaşlanmamak için elinden geleni yapan 58 yaşındaki Seda Sayan'a, "Ajda Pekkan konuşuyor sandım", "Kendine ne yaptın ablam?" ve "Seda Sayan nerede?" şeklinde yorumlar yaptı.