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31 May 2021 - 18:36- Ekonomi G: 31 May 2021 - 18:37

Kripto para düzenlemesinde son aşamaya gelindi

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Kripto paralara yönelik düzenlemede sona gelindi. Buna göre kripto varlık ve çeşitleri tanımlanacak.

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Kripto paralara yönelik düzenlemede sona gelindi. Buna göre kripto varlık ve çeşitleri tanımlanacak. Kripto para piyasasına yönelik düzenleme hakkında çalışmalar hızla sürüyor. Farklı ülke uygulamalarının da incelendiği çalışmada sona gelindi. Çalışmayla tüketicinin de korunması hedefleniyor.

Yasal zeminde tüketici korunacak ve kara para aklanması önlenecek

Çalışmaya göre, kripto varlık ile çeşitleri tanımlanacak. Bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı, dağıtılması, alım-satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esaslar belirlenecek. Varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda, kimler tarafından yapılabileceği netleşecek. Vergilendirme politikasının nasıl olacağı karara bağlanacak.

Kripto varlıklar ve çeşitleri için düzenleme ve yaptırım uygulama yetkisi olan kurumlar belirlenecek. Bu varlıkların suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında kullanımı engellenecek.

 Şirketlerin SPK gözetiminde faaliyet göstermeleri planlanıyor

Çalışma kapsamında, kripto varlık şirketlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gözetiminde faaliyet göstermesinin sağlanması da bekleniyor.

Faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartı getirilmesi öngörülüyor. Şirketler için teknik yeterlilik ve çalışanlarda da SPK lisansı şartı aranacak. Kripto paralardan stopaj alınması da gündemde.

# Kripto paral, Bitcoin, ekonomi

31 May 2021 - 18:36 - Ekonomi

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