Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ayşe Mine, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına “Bu da geçer” notunu yazdı.
60 yaşındaki sanatçı, uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu aktararak, “Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart…" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.