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31 May 2021 - 19:40- Magazin G: 31 May 2021 - 19:41

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

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Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Türk sanat müziği sanatçısı Ayşe Mine, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ayşe Mine, sosyal medya hesabından hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına “Bu da geçer” notunu yazdı.

60 yaşındaki sanatçı, uzun zamandır süren ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunu aktararak, “Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart…" dedi.
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31 May 2021 - 19:40 - Magazin

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