AB’de Dijital Cüzdan Dönemi

Avrupa Birliği’nin (AB), Çarşamba günü blok ülkeleri çapında bir dijital cüzdan planını açıklayacağı bildirildi.

Financial Times'ın haberine göre, üye devlet vatandaşlarının kamu ve özel hizmetlere çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde erişme isteğinin ardından AB’nin dijital cüzdan planı geliştirdiği belirtildi.

Financial Times, uygulama faaliyete geçtiğinde, AB genelindeki vatandaşların tek bir çevrimiçi kimlikle bir dizi özel ve kamu hizmetine güvenli bir şekilde erişiminin sağlanacağını aktardı.

‘ŞİFRELER GÜVENLE SAKLANABİLECEK’

Açıklanacak dijital cüzdan ile birlikte, ödeme ayrıntılarının ve şifrelerin güvenli bir şekilde saklanacağı belirtilirken 27 üye ülkenin tümünden vatandaşların yerel hükümet web sitelerinde oturum açmasına izin verileceği ve işlemler gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Financial Times, dijital cüzdan planı hakkındaki haberi doğrudan bilgisi olan kişilerden aldığını belirtirken AB çapında uygulamaya, diğer yöntemlerin yanı sıra parmak izi veya retina taraması yoluyla erişilebileceği bildirildi.

‘RESMİ BELGELERİ SAKLAYABİLECEKLERİ BİR KASA GÖREVİ DE GÖRECEK’

Dijital cüzdanın ehliyet gibi resmi belgeleri saklayabilecekleri bir kasa görevi de göreceği belirtilirken şirketlerin dijital cüzdan verilerine ulaşıp herhangi bir ticari faaliyet için kullanmasının önleneceği belirtildi.

Brüksel yönetiminin, dijital cüzdanın piyasaya sürülmesi için teknik standartlar hakkında yönergeleri yerine getirmek amacıyla üye ülkelerle görüşmelerde bulunduğu belirtilirken Financial Times, dijital cüzdanın yaklaşık bir yıl içinde tamamen faaliyete geçeceğinin beklendiğini belirtti.