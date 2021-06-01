Bakan Koca’dan Aşı Açıklaması: Bugün İtibariyle Başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.