Haberler Ankara Haberler Ankara
01 Haz 2021 - 16:53- Spor G: 01 Haz 2021 - 16:54

Ali Koç’tan Emre Belözoğlu Açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe Başkanı Koç, "Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" açıklaması yaptı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Koç şunları söyledi:

"Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı teknik direktörle devam edip Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. abancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi."

Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplantıyı niye bugüne bıraktık? Dün yapılan açıklamaları beklemek istedik. Endişemiz vardı. Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edecek olması. Bu neden endişe vericiydi? 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulumuzu yapacaktık. Kısıtlamalar 1 Haziran'a kadar uzatılınca yeni tarih belirledik ve 12-13 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Olmadığı takdirde, yarın geceye kadar yeni duyuru yapacağız. Onu yaparsak da seçim 25-26'sına kalacak.

İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. Duyumlarımızdan bazı endişelerimiz vardı, dünkü açıklamaları beklemek istedik. Pazar günü kısıtlamaların devam edeceğini hesap edemedik. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. 12-13 Haziran'ı 1 gün geriye çekmek, hukuken mümkün değil, mahkemelik bir konu bile olabilir.

"HERKESİ RAHATSIZ RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Herkesin vakıf olduğu bir konu var, nisan ayında şampiyon, yok efendim Zorlu sezonu, Dilmen, Tatlı sezonları… Sonuç ortada. Bunları dillendirenler, bir daha bu konulara girmiyorlar. Bu bir norm haline geldi. Bu herkesi ilgilendiren ve bir o kadar da rahatsız eden bir konu. Bu her sene devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak, kendimizi değiştireceğiz demiştim.

Biz aslında yönetime ilk geldiğimizde, eski köye yeni adet getirmek istedik. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak, ortak çıkar ve sorunlarımızı çözemeyeceğimizi belirttik. Bazıları tarafından gerçek dışı bir tavır olarak düşünülmüş olabilir. Saf olmayı, dürüst olmayı, manüpile yapmaktan uzak tavrımı umarım devam ettiririm. Bu sektörde bu tarz operasyonları değiştirmemiz gerekiyor.

"TÜM ALGILAR VE İFTİRALAR FENERBAHÇE ÜZERİNE"

Şöyle sormak lazım; niye Fenerbahçe? Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle paralel bir durum belki de. Bir rakibimiz seçime gidecek, çoklu aday var. Ama hiçbir aday dilinden Fenerbahçe'yi düşürmüyor. Bunu Fenerbahçe'de göremezsiniz. Ya da 3 takım şampiyonluğa oynuyor, uzun zamandır böylesini görmemiştik. Hele ki bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ise… Dikkat edin, tüm algılar ve iftiralar Fenerbahçe üzerine. Bu tavırlara şaşırmadık, üzüldük. Bunlar Türk futbolunun marka değerine, gidişatına zarar veren konular.

# ali koç, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, emre belözoğlu, fenerbahçe

01 Haz 2021 - 16:53 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara’da Karacabey Rüzgarı mask
Ankara’da Karacabey Rüzgarı
Real Madrid'de Zidane Krizi Son Bulmuyor! "Kulüp Artık Güven Vermiyor!" mask
Real Madrid'de Zidane Krizi Son Bulmuyor! "Kulüp Artık Güven Vermiyor!"
Galatasaray Şampiyonluğun Kaçmasını Telafi Etmek İstiyor! Alt Yapıya Güç Geldi! mask
Galatasaray Şampiyonluğun Kaçmasını Telafi Etmek İstiyor! Alt Yapıya Güç Geldi!
Ankara Ego Sporlu Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Başkent’te Coşkuyla Karşılandı mask
Ankara Ego Sporlu Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı Başkent’te Coşkuyla Karşılandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Chelsea mask
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon Chelsea
Milli Sporcular Adeta Coştu! Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyum'da! mask
Milli Sporcular Adeta Coştu! Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyum'da!
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki… mask
Acun Ilıcalı’nın Canı Ciğeri Elenecek İsmi Açıkladı! Ne Dora Ne Aleyna Çalışkan… Adaya Öyle Bir İsim Veda Ediyor Ki…
İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu… mask
İbo Show’da Kıyameti Koparmıştı, Acı Haberi Duyuldu! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağlıyor! Son Durumu…
Survivor Batuhan’a Darbeler İnmeye Devam Ediyor! Önce Annesinden Acı Haberi Aldı, Sonra Takımından… Başından Bela Kurtulmak Bilmiyor! mask
Survivor Batuhan’a Darbeler İnmeye Devam Ediyor! Önce Annesinden Acı Haberi Aldı, Sonra Takımından… Başından Bela Kurtulmak Bilmiyor!
Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda… mask
Çukur Dizisinin Finali İfşa Edildi! Yamaç Milyonları Hayal Kırıklığına Uğratacak! Her Şey Karmakarışık Bir Rüyaymış! Meğer Dizinin Sonunda…
Survivor’da Berkay İsyan Bayrağını Kaldırdı! Kırmızı Takım Duman Oldu, Hedeflerde Tek Bir İsim Var! Herkes Bıkıp Usandı; Ya Gidecek, Ya Gidecek! mask
Survivor’da Berkay İsyan Bayrağını Kaldırdı! Kırmızı Takım Duman Oldu, Hedeflerde Tek Bir İsim Var! Herkes Bıkıp Usandı; Ya Gidecek, Ya Gidecek!
Sadakatsiz Dizisine Asya Veda Ediyor! Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Resmen Duyurdu, Ölecek İsim Belli Oldu! Meğer Cansu Dere… mask
Sadakatsiz Dizisine Asya Veda Ediyor! Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Resmen Duyurdu, Ölecek İsim Belli Oldu! Meğer Cansu Dere…

GALERİ

Türkiye Hangi Ülkelerle Aşı Sertifikasında Anlaştı? İşte Detaylar mask
Türkiye Hangi Ülkelerle Aşı Sertifikasında Anlaştı? İşte Detaylar
Fenerbahçe'de Deprem! Ali Koç'tan Şok Eden Açıklama! Emre Belözoğlu İle Yollar Ayrıldı! mask
Fenerbahçe'de Deprem! Ali Koç'tan Şok Eden Açıklama! Emre Belözoğlu İle Yollar Ayrıldı!
Sefirin Kızı Dizisinin Sancar’ı Sefirin Kızı’nı Çabuk Unuttu! Rotayı Çoktan Değiştirdi! Artık Mavi ve Nare Unutulacak! Öyle Bir İsimle Beraber Ki… mask
Sefirin Kızı Dizisinin Sancar’ı Sefirin Kızı’nı Çabuk Unuttu! Rotayı Çoktan Değiştirdi! Artık Mavi ve Nare Unutulacak! Öyle Bir İsimle Beraber Ki…
RTÜK Ne Zaman Kuruldu? Hangi Amaçla Kuruldu, Kaç Üyesi Var? RTÜK Ankara'da Nerede mask
RTÜK Ne Zaman Kuruldu? Hangi Amaçla Kuruldu, Kaç Üyesi Var? RTÜK Ankara'da Nerede
Demet Evgar Dönüyor! Avlu Dizisi Hayranlarına Sürpriz! Çekimler Başlıyor! İşte Başlama Tarihi mask
Demet Evgar Dönüyor! Avlu Dizisi Hayranlarına Sürpriz! Çekimler Başlıyor! İşte Başlama Tarihi
Şeyma Subaşı Acı Haberle Yıkıldı! Öz Kardeşinin Başına Gelmeyen Kalmadı, Kaldırıldığı Hastanede… Şeyma Şimdi Dünyaları Yakacak! mask
Şeyma Subaşı Acı Haberle Yıkıldı! Öz Kardeşinin Başına Gelmeyen Kalmadı, Kaldırıldığı Hastanede… Şeyma Şimdi Dünyaları Yakacak!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status