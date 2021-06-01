Normalleşme Yarım Kaldı! O Spor Etkinliği Kovid-19 Sebebiyle İptal Edildi!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl haziran ayında düzenlenen Channel Regatta Yat Yarışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle ertelendi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) ile Rodos Yat Kulübü tarafından ortaklaşa organize edilen ve 12-14 Haziran'da yapılması planlanan Channel Regatta Yat Yarışları'nın ertelendiği, yarış tarihinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Öte yandan, nisandaki Nurolbank Campus Cup Yat Yarışları, mayıstaki HDI Loryma ve Sailing Time Cup Yat Yarışları da salgın dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmişti.