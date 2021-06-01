Bilim insanları keşfetti: Dişleri demirden

Bilim insanları kiton adındaki bir canlının dişinde demire rastladı. Kitonların dişlerinin aşırı derecede sert olduğu biliniyordu ancak yapısında demir olduğu yeni tespit edildi. Dünyadaki yaşamın temelini karbon oluşturuyor. Ancak bilim insanları bir canlının dişlerinin demirden oluştuğunu tespit etti.
Varlığı önceden bilinen Cryptochiton stelleri adındaki yumuşakçanın dişleri demirden oluşuyor. Kiton sınıfına ait bir yumuşakça olan canlının böylece taşları nasıl parçaladığı da anlaşılmış oldu.
Kitonlar oldukça sert dişleriyle bilinen bir canlı türüydü. Bu sert dişler dile benzeyen oldukça esnek radula adı verilen bir uzva bağlı olarak duruyor.
Yemek arayan kitonlar, dişle kaplı radulalarını kayalara sürterek buradaki başta algler olmak üzere besinleri tüketiyor. Araştırmacılar yaptıkları analizlerinden ardından, "Bu mineral jeolojik örneklerde çok az miktarlarda görülüyordu ve şimdiye kadar hiçbir biyolojik yapıda karşılaşılmadı" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.