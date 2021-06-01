Bilim insanları keşfetti: Dişleri demirden

Bilim insanları kiton adındaki bir canlının dişinde demire rastladı. Kitonların dişlerinin aşırı derecede sert olduğu biliniyordu ancak yapısında demir olduğu yeni tespit edildi. Dünyadaki yaşamın temelini karbon oluşturuyor. Ancak bilim insanları bir canlının dişlerinin demirden oluştuğunu tespit etti.

Varlığı önceden bilinen Cryptochiton stelleri adındaki yumuşakçanın dişleri demirden oluşuyor. Kiton sınıfına ait bir yumuşakça olan canlının böylece taşları nasıl parçaladığı da anlaşılmış oldu.

Kitonlar oldukça sert dişleriyle bilinen bir canlı türüydü. Bu sert dişler dile benzeyen oldukça esnek radula adı verilen bir uzva bağlı olarak duruyor.

Yemek arayan kitonlar, dişle kaplı radulalarını kayalara sürterek buradaki başta algler olmak üzere besinleri tüketiyor. Araştırmacılar yaptıkları analizlerinden ardından, "Bu mineral jeolojik örneklerde çok az miktarlarda görülüyordu ve şimdiye kadar hiçbir biyolojik yapıda karşılaşılmadı" dedi.