Ankar Keçiören'de 18 Ayda Rekor Hizmet

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin cenaze hizmetlerinden ve cenaze araçlarından tüm Ankaralıların rahatlıkla faydalanabildiğini belirtti. Altınok, “Türkiye’de ilk defa 1994 yılında cenaze hizmetlerini biz başlattık. Cenazelerin taşınması ve defnedilmesinde cenaze sahiplerinin hep yanında olduk, acılarını paylaştık. Sadece il sınırlarında değil Anadolu’nun her yerine cenaze taşıma hizmeti veriyoruz. Yeni aldığımız cenaze araçları ve ambulanslarımızla vatandaşlarımızın cenazelerini ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Ayrıca ikametgâhı başka yerde olsa bile Ankara’da hastanede rahmete erişmiş vatandaşlarımızın da cenaze hizmetlerini yerine getiriyor, memleketlerinde defnedilmesini ücretsiz sağlıyoruz. Bu hizmetimiz çok hayırlı ve güzel bir hizmet. İnsanların en zor anları cenazelerinin olduğu anlarıdır. Bu hizmetimizden tüm Ankaralı hemşehrilerimiz faydalanabilirler. Allah herkese sağlık versin.” dedi.
18 AYDA REKOR HİZMET
Bu arada Keçiören Belediyesi son 18 ayda cenaze hizmet araçları ile Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2 milyon 218 bin kilometre yol katederek 5 bin 144 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye’nin farklı illerine ulaştırdı. Bu sürede Ankara sınırları içerisinde de 428 bin kilometre yol katedilerek 3 bin 993 cenaze için nakil hizmeti verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.