Haberler Ankara Haberler Ankara
05 Haz 2021 - 10:28- Belediyeler G: 05 Haz 2021 - 10:29

Ankar Keçiören'de 18 Ayda Rekor Hizmet

ABONE OL Google News Sayfamız

Bbaşkan Altınok: Cenaze araçlarımız tüm ankaralıların hizmetindedir. 18 ayda cenaze hizmet araçları ile Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2 milyon 218 bin kilometre yol katederek 5 bin 144 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye’nin farklı illerine ulaştırdı.
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin cenaze hizmetlerinden ve cenaze araçlarından tüm Ankaralıların rahatlıkla faydalanabildiğini belirtti. Altınok, “Türkiye’de ilk defa 1994 yılında cenaze hizmetlerini biz başlattık. Cenazelerin taşınması ve defnedilmesinde cenaze sahiplerinin hep yanında olduk, acılarını paylaştık. Sadece il sınırlarında değil Anadolu’nun her yerine cenaze taşıma hizmeti veriyoruz. Yeni aldığımız cenaze araçları ve ambulanslarımızla vatandaşlarımızın cenazelerini ücretsiz olarak memleketlerine gönderiyoruz. Ayrıca ikametgâhı başka yerde olsa bile Ankara’da hastanede rahmete erişmiş vatandaşlarımızın da cenaze hizmetlerini yerine getiriyor, memleketlerinde defnedilmesini ücretsiz sağlıyoruz. Bu hizmetimiz çok hayırlı ve güzel bir hizmet. İnsanların en zor anları cenazelerinin olduğu anlarıdır. Bu hizmetimizden tüm Ankaralı hemşehrilerimiz faydalanabilirler. Allah herkese sağlık versin.” dedi.

18 AYDA REKOR HİZMET

Bu arada Keçiören Belediyesi son 18 ayda cenaze hizmet araçları ile Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2 milyon 218 bin kilometre yol katederek 5 bin 144 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye’nin farklı illerine ulaştırdı. Bu sürede Ankara sınırları içerisinde de ​428 bin kilometre yol katedilerek 3 bin 993 cenaze için nakil hizmeti verildi.​

# ankara, keçiören belediyesi, cenaze hizmetleri

05 Haz 2021 - 10:28 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
ASKİ’den “Yeşilin Başkenti” Projesine 5 Bin 145 Fidanla Destek mask
ASKİ’den “Yeşilin Başkenti” Projesine 5 Bin 145 Fidanla Destek
Ankara Keçiören’de Rengârenk Kuş Besleme Noktası mask
Ankara Keçiören’de Rengârenk Kuş Besleme Noktası
Ankara Beypazarı'nda Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmaları Sürüyor mask
Ankara Beypazarı'nda Yeşil Alanlarda Bakım Çalışmaları Sürüyor
Başkan Oğuz Tarihi Doku Ve Doğal Güzellikleri Anlattı mask
Başkan Oğuz Tarihi Doku Ve Doğal Güzellikleri Anlattı
Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek mask
Ankara Kent Konseyi'nden Film Sektörüne Tam Destek
Ankara Mamak’ta Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Başladı mask
Ankara Mamak’ta Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri Başladı
Anket BioNTech mi Sinovac mı? Hangi aşıyı tercih etmeliyiz!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor Batuhan Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Adayı Terk Etmesi An Meselesi… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı! mask
Survivor Batuhan Kıskançlıktan Deliye Dönecek! Aleyna Kalaycıoğlu’nun Yasak Aşkı Ortaya Çıktı! Adayı Terk Etmesi An Meselesi… Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Açıkladı!
İbo Show’da Mahmut Tuncer Krizi! Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu! Küslük Devam Ediyor, Her An Kavga Çıkabilir! Neler Oluyor? mask
İbo Show’da Mahmut Tuncer Krizi! Geldiğine Geleceğine Pişman Oldu! Küslük Devam Ediyor, Her An Kavga Çıkabilir! Neler Oluyor?
Survivor Batuhan’a Darbeler Arka Arkaya İniyor! Önce Annesi Acı Haberi Duyurdu, Sonra Kardeşi… Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! mask
Survivor Batuhan’a Darbeler Arka Arkaya İniyor! Önce Annesi Acı Haberi Duyurdu, Sonra Kardeşi… Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi!
Esra Erol’da Termos Başlara Bela Oldu! Kendisinde 22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yasak Aşk Yaşadı, Stüdyoyu İnletti! “Ölürüm Onun Yoluna” mask
Esra Erol’da Termos Başlara Bela Oldu! Kendisinde 22 Yaş Küçük Sevgilisiyle Yasak Aşk Yaşadı, Stüdyoyu İnletti! “Ölürüm Onun Yoluna”
Camdaki Kız Dizisi “Yayından Kaldırılıyor” Sadece Bir Bölümü Hatta Saatleri Kaldı! Kanal D Olaya İmzasını Attı! Seyircilerin Gözü Yaşlı… mask
Camdaki Kız Dizisi “Yayından Kaldırılıyor” Sadece Bir Bölümü Hatta Saatleri Kaldı! Kanal D Olaya İmzasını Attı! Seyircilerin Gözü Yaşlı…
Survivor Poyraz’ın Ağzı Burnu Dağıldı! Öyle Bir Düştü Ki, Acun Ilıcalı’nın Adamı Hızır Gibi Yetişti! Artık Yürümeyecek mi? mask
Survivor Poyraz’ın Ağzı Burnu Dağıldı! Öyle Bir Düştü Ki, Acun Ilıcalı’nın Adamı Hızır Gibi Yetişti! Artık Yürümeyecek mi?

GALERİ

Nijerya'dan Diktatörce Bir Eylem! Twitter Yasağı Ülkede Tepkiye Neden Oldu! mask
Nijerya'dan Diktatörce Bir Eylem! Twitter Yasağı Ülkede Tepkiye Neden Oldu!
İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak mask
İbo Show'da Bomba Gibi Final! Son Bölüme Birbirinden Ünlü İsimler Konuk Olacak
Moody's Aynı Kararı Verdi! Türkiye'nin Notunu Güncellemedi! mask
Moody's Aynı Kararı Verdi! Türkiye'nin Notunu Güncellemedi!
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Nokta! Aşı Çalışmaları İçin Duyuru Resmen Yapıldı! Fahrettin Koca Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
Ankara Koronavirüs Salgınında Son Nokta! Aşı Çalışmaları İçin Duyuru Resmen Yapıldı! Fahrettin Koca Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
O İsimlerin Mal Varlıklarına El Konuldu! Terörizmi Finanse Edemeyecekler! mask
O İsimlerin Mal Varlıklarına El Konuldu! Terörizmi Finanse Edemeyecekler!
NASA-Rusya Uzay Savaşı Başlıyor! Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan Çekilebilir! mask
NASA-Rusya Uzay Savaşı Başlıyor! Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan Çekilebilir!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status