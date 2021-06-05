LGS öncesi öğrenciler neler yapmalı? İşte Merak Edilen Soru ve Cevaplar

Bir milyondan fazla öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava saatler kaldı. Peki sınav öncesi öğrenciler neler yapmalı? Son saatler nasıl değerlendirilmeli?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak. Lise hayali kuran bir milyonu aşkın öğrenci, kendi okullarında sınava girecek. Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, sınav öncesi öğrencilerin neler yapması gerektiğini anlattı.

Kaygı düzeyini artıracak bir şey varsa, konuların çok detaya girmeden kısa kısa çalışılabileceğini söyleyen Akar, kontrollü bir şekilde biyolojik ve ruhsal olarak sınava hazırlanmanın daha doğru olacağını dile getirdi.

Uzmanlara göre adaylar rahat kıyafetler ile sınava girmeli. Aileler de çocuklarına destek olmalı. Çocuklara alan açılması gerektiğine dikkat çeken Akar, "Bu sınavın bir ölüm kalım meselesi olmadığını hem velilerimiz hem çocuklarımız bilmeli. Çok fazla beklentiyi artırıp kendimizi ve çocuğumuzu germenin bir anlamı yok." dedi.

Adaylar sınav esnasında maske çıkarabilecek

Öğrenciler sınav günü en geç saat 09.00'da binada olacak. LGS'ye saatler kala okullarda da hazırlıklar son aşamaya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı sınav anında kullanılacak maske ve dezenfektanları okullara ulaştırdı. Sınıflardaki sıralar da sosyal mesafe olacak şekilde düzenlendi. Adaylar sadece sınav esnasında maske çıkarabilecek.

PCR testi pozitif olanlar ayrı salon veya binalarda sınava alınacak.

MEB LGS'ye ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Buna göre, 2021 LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:

-Sınavda değişiklik var mı? Başvurumu nasıl yapacağım? Velim beni okul bahçesinde bekleyebilir mi?

"Hayır, değişiklik yok. Sınav 2020 yılında olduğu gibi iki oturum halinde uygulanacak. Sınav 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınav başvuruları merkezi olarak yapıldı. Senin bir şey yapmana gerek yok.

Bu sene de geçen seneki gibi sınava kendi okulunda gireceksin. Sınava okulunda gireceğin bina, sıra numaran gibi bilgileri e-Okul sisteminden öğrenebilirsin. Sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunmalısın. Kovid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınava gittiğinde sınav giriş belgen sıranın üzerinde seni bekliyor olacak."

-Sınavda maske takacak mıyım?

"Sınav binası ile bahçesine yalnızca öğrenci ve görevliler alınacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık bölümde, öğrencilerin okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uymaları için gerekli tedbirler alınacak. Gerek birinci oturum gerekse sınav bitiminde, tüm öğrenciler aynı anda dışarı çıkarılmayacak. Binanın durumuna göre zaman aralıklarıyla gerekirse sınıf sınıf olmak üzere öğrencilerin sınav salonu ve binadan güvenli şekilde çıkması sağlanacak.

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak."

-COVID-19 testi pozitif olan öğrenci ve görevliler için ne gibi tedbirler uygulanacak?

"Sınava girecek öğrenciler ile sınav görevlilerinin koronavirüs risk durumları, Sağlık Bakanlığı tarafından bize bildiriliyor. Riskli olduğu tespit edilen görevlilerin, görevleri iptal edilecek. PCR testi pozitif ve temaslı olan öğrenciler ise ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava alınacak."

-Sınava gelirken yanımda hangi belgeyi bulundurmalıyım, ne getirmeliyim? Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

"Geçerli kimlik belgenle sınava katılabilirsin. Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartında, 15 yaşından itibaren fotoğraf bulundurulması şartı aranmayacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile de sınava alınabileceksin.

Sınava gelirken yanında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, bir adet kalemtraş ve iz yapmayan silgi getirmelisin. İstersen yanında etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişede bir su da bulundurabilirsin. Ancak cep telefonu, akıllı saat vb. dijital araç gereçlerle sınava giremezsin. Merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak."

-Rehber öğretmenler sınavda görev alacak mı? Sınav için bu sene hangi önlemler alındı?

"Rehber öğretmenlere kendi okullarında görev verilerek öğrenci ve velilere rehberlik etmeleri sağlanacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlenecek ve sınav görevlileri temas gerektiren işlemlerde cerrahi eldiven kullanacak. Sınava girerken öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve kapı önlerinde yığılma olması engellenecek."

İçişleri'nden LGS genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgede, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 6 Haziran 2021 Pazar ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın iki oturum halinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

Genelgede Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla tedbirler alındı.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Buna göre, Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

Öğrenciler ve yakınları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Valiler ve kaymakamlarca, sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak.

Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek.

Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecek.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek, mağduriyete neden olunmayacak ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek.