Musk’tan Emojili Tweet! Cumrocket Coin’i Parlattı

Kripto para piyasasını speküle eden milyarder iş adamı Elon Musk yeni bir tweetle piyasaların karışmasına neden oldu. Attığı her tweetin bir hareketliliğe sebep olması nedeniyle kripto paralarla ilgilenenler Musk'ın sıkı takipçisi durumuna geldi.

Ünlü hacker grubu Anonymous, atmış olduğu tweetler nedeniyle kripto para piyasalarını karıştıran Elon Musk'a yönelik tehdit videosu yayınladı.

YAZI YOK, EMOJİLERLE HAREKET EDİYOR

Musk son attığı tweetler arasında bulunan ve NTF piyasasının kripto parası olan Cumrocket Coin için emojilerle tweet attı. "Aya çıkacak" imasında bulunan Musk, 0.06 dolar olan Cumrocket Coin'in fiyatını 0.28 dolara kadar yükselmesine sebep oldu. Kısa sürede yüzde 366 yükselen Cumrocket Coin şu fiyatı saat 07:51 itibariyle 0.1152 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasa değeri ise 30 milyon dolara ulaştı.