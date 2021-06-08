Futbol Dünyası Şokta! Stuttgart'ın Futbolcusu Bunca Sahte Kimlikle Oynamış!

Stuttgart kulübünden yapılan açıklamada, Silas Wamangituka'nın eski menajerinin entrikalarının kurbanı olduğu ve oyuncun kulübe Wamangituka'nın gerçek soy isminin olmadığını bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Silas’ın durumu netleştirmek için Stuttgart kulübünün ve yeni menajerinin yoğun çabalarına katkı sağladığı ve birkaç gün önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden resmi belgeleri aldığı aktarıldı.

Oyuncunun duruma ilişkin tüm ayrıntıları Alman makamlarıyla paylaşacağı ve Alman Kulüpler Birliği (DFL) ile Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile de temasta olduğu belirtilen açıklamada, yasal değerlendirme sonucunda futbolcunun geçerli bir lisansa sahip olduğu kaydedildi.

Gerçek ismi Silas Katompa Mvumpa

Açıklamada, forvet oyucunun gerçek isminin Silas Katompa Mvumpa olduğu ve 6 Ekim 1998’de Kongo’da doğduğu bilgisi paylaşılarak, bugün 22 yaşında olan futbolcunun 2017’de Anderlecht takımının deneme antrenmanına davet edildiği belirtildi.

Bu amaçla Silas’ın gerçek ismiyle Belçika vizesi aldığı ifade edilen açıklamada, vizenin süresi dolmadan kısa süre önce Anderlecht kulübünün kendisini transfer etmek istediği aktarıldı.

Açıklamada, Silas’ın, sözleşme imzalamak için Kongo’ya dönerek yeni vize ile yeniden Belçika'ya geri dönmek istediği belirtilerek, ancak Belçika'daki bir menajerin Silas'ı büyük baskı altında bırakarak Belçika'dan ayrılıp Kongo'ya gittiğinde Avrupa'ya dönemeyeceğine ikna ettiği belirtildi.

Söz konusu menajerin isminin bilindiği, Silas’ı korumak için bu ismin Stuttgart kulübü tarafından kamuoyuna açıklanmayacağı kaydedildi.

Stuttgart oyuncuya sahip çıktı

Silas Katompa Mvumpa, son yıllarda sürekli korku içinde yaşadığını ve Kongo'daki ailesi için de çok endişelendiğini belirterek, “Hikayemi açıklamak benim için zor bir adımdı. Bunu ancak yeni menajerimin desteğiyle yapmaya cesaret edebildim." dedi.

Çok rahatladığını ve menajerlerle benzer deneyim yaşayan diğer futbolcuları da bu yönde teşvik etmek istediğini söyleyen Mvumpa, Stuttgart kulübüne verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Stuttgart’ın sportif direktörü Sven Mislintat da, Mvumpa’ya her yönüyle destek olacaklarını belirterek, “Silas Stuttgart ailesinin bir parçası.” değerlendirmesinde bulundu.

Mislintat, forvet oyuncunun sakatlığından iyileştiğinde gelecek sezon Stuttgart için forma giyeceğini kaydetti.

Mvumpa 2019'da Stuttgart’ta transfer oldu ve geçen sezon Bundesliga’da 25 maçta 11 gol attı.