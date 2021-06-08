Dünya Çapında İnternet Kesintisi!

Dünya çapında tüm Bloomberg, BBC gibi haber sitelerinin yanı sıra, uluslararası Amazon, Reddit, Twitch, GitHub, eBay, Etsy, Pinterest ve Stack Overflow gibi popüler internet sitelerine de erişilemiyor. Dünya basını tarafından son dakika koduyla duyurulan haberlerde, arızanın sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

https://twitter.com/samcoates69/status/1402204541471371264

Financial Times'da ürün yöneticisi Matt 'TK' Taylor, kesintiye popüler bir CDN sağlayıcısı olan Fastly'deki bir aksaklığın nedeni olduğun düşünüldüğünü söyledi. Fastly'den yapılan açıklamada, bir kesintiyle karşı karşıya olduklarını onaylanırken, şirketten, "Şu anda CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştırıyoruz" denildi.