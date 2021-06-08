Dünya Çapında İnternet Kesintisi!

Dünya çapında tüm Bloomberg, BBC gibi haber sitelerinin yanı sıra, uluslararası Amazon, Reddit, Twitch, GitHub, eBay, Etsy, Pinterest ve Stack Overflow gibi popüler internet sitelerine de erişilemiyor. Dünya basını tarafından son dakika koduyla duyurulan haberlerde, arızanın sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.
Financial Times'da ürün yöneticisi Matt 'TK' Taylor, kesintiye popüler bir CDN sağlayıcısı olan Fastly'deki bir aksaklığın nedeni olduğun düşünüldüğünü söyledi. Fastly'den yapılan açıklamada, bir kesintiyle karşı karşıya olduklarını onaylanırken, şirketten, "Şu anda CDN hizmetlerimizin performans üzerindeki potansiyel etkisini araştırıyoruz" denildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.