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08 Haz 2021 - 21:35- Sağlık G: 08 Haz 2021 - 21:36

8 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

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Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 557 olarak açıklandı. İşte Koronavirüs tablosunda son durum...
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Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 557 olarak açıklandı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 225 bin 527 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 557 olarak açıklandı.

8 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 527 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 609 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 557 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1044 oldu, 5 bin 836 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 173 bin 186'ya yükseldi. Test sayısı 55 milyon 899 bin 143'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 300 bin 236, vefat sayısı 48 bin 341 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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08 Haz 2021 - 21:35 - Sağlık

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