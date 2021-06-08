Haberler Ankara Haberler Ankara
08 Haz 2021 - 21:46- Spor G: 08 Haz 2021 - 21:47

İngiltere'de EURO 2020'de ilk kez aşı pasaportu kullanılacak

ABONE OL Google News Sayfamız

İngiltere'de EURO 2020 grup maçlarında ilk kez aşı pasaportu kullanılacak. Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçları, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacak.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, Wembley Stadı'nda oynanacak grup maçları, ülkede aşı pasaportlarının kullanılacağı ilk spor etkinliği olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'de EURO 2020 kapsamında grup maçlarını takip edecek 11 yaş ve üstü bilet sahiplerinin, müsabakadan en az 14 gün önce aşının iki dozunu da olduklarını kanıtlamaları gerektiği bildirildi.

Aşının iki dozunu da almamış olanların ise maçtan önceki 48 saat içinde yapılmış testin negatif sonucunu ibraz etmeleri gerektiği aktarıldı. Ana önceliğin güvenli bir turnuva düzenlemek olduğuna işaret edilen açıklamada, UEFA'nın, alınan önlemlerin ev sahibi ülkenin halk sağlığı rehberliğine uyumu amacıyla yerel yönetimler ve sağlık yetkilileriyle birlikte çalıştığı kaydedildi.

EURO 2020 D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya mücadele edecek. Salgın nedeniyle ertelemeli olarak 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada D Grubu maçları, Londra'daki Wembley ile Glasgow'daki Hampden Park statlarında oynanacak.

Hampden Park'ta gerçekleşecek maçlar için bilet sahiplerinden aşı kanıtı veya negatif Kovid-19 testi istenmeyecek. İngiltere'de yaşayan ve Wembley'deki maçlara katılan taraftarlar, aşı durumlarını Ulusal Sağlık Servisi (NHS) uygulaması aracılığıyla gösterebilecek.

# aşı, aşı pasaportu, bilet, EURO 2020, Hırvatistan, İngiltere, Kovid-19, maç, Wembley Stadı

08 Haz 2021 - 21:46 AA - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İngiltere'de Futbol Devrimi! Federasyon Kadın Ellerine Emanet! mask
İngiltere'de Futbol Devrimi! Federasyon Kadın Ellerine Emanet!
Futbol Dünyası Şokta! Stuttgart'ın Futbolcusu Bunca Sahte Kimlikle Oynamış! mask
Futbol Dünyası Şokta! Stuttgart'ın Futbolcusu Bunca Sahte Kimlikle Oynamış!
Bildiğiniz Tüm İsimleri Unutun! Futbol Dünyasının En Pahalı Futbolcusu O! mask
Bildiğiniz Tüm İsimleri Unutun! Futbol Dünyasının En Pahalı Futbolcusu O!
NBA'de Yarı Finalistleri Belli Oldu! Konferans Yarı Liginin Son Takımı Oldular! mask
NBA'de Yarı Finalistleri Belli Oldu! Konferans Yarı Liginin Son Takımı Oldular!
Bir Şampiyonluk Haberi Daha! Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu! mask
Bir Şampiyonluk Haberi Daha! Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu!
Motosiklet Hayranları Bu Haber Size! Suzuki GSX-S1000 Eylül Ayında Geliyor! mask
Motosiklet Hayranları Bu Haber Size! Suzuki GSX-S1000 Eylül Ayında Geliyor!
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? mask
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor?
Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Yazıklar Olsun!” Survivor, Masterchef ve Hatta Acun Ilıcalı’yı Temsil Ediyordu! O İsmi Kafes Dövüşüne… mask
Yasin Obuz’dan Büyük Rezillik! “Yazıklar Olsun!” Survivor, Masterchef ve Hatta Acun Ilıcalı’yı Temsil Ediyordu! O İsmi Kafes Dövüşüne…
Demet Özdemir Açıldıkça Açılıyor! Şimdide Deniz Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! “Bu Ne Hal Demet!” mask
Demet Özdemir Açıldıkça Açılıyor! Şimdide Deniz Üzerinde Yarı Çıplak Poz Verdi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor! “Bu Ne Hal Demet!”
Survivor Yarışmasında Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 100 Yılın En Büyük İfşası Resmen Patlak Verdi! Ada Hikayesi Bitecek, Milyonlar Havaya Uçacak! mask
Survivor Yarışmasında Elenecek İsim Ortaya Çıktı! 100 Yılın En Büyük İfşası Resmen Patlak Verdi! Ada Hikayesi Bitecek, Milyonlar Havaya Uçacak!
Acun Ilıcalı Çok Kızdı! Ayşe ve Aleyna Diskalifiye Doğru Koşar Adım Gidiyorlar! Son Durumu Tek Tek Anlattı, Ortalık Karıştı! mask
Acun Ilıcalı Çok Kızdı! Ayşe ve Aleyna Diskalifiye Doğru Koşar Adım Gidiyorlar! Son Durumu Tek Tek Anlattı, Ortalık Karıştı!
Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Sadece 1 Dakika Sürdü Ama Yangını Günlerce Devam Edecek! “Kerem ve Serkan Görmesin!” mask
Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Sadece 1 Dakika Sürdü Ama Yangını Günlerce Devam Edecek! “Kerem ve Serkan Görmesin!”

GALERİ

Demet Özdemir İçleri Sızlattı, Yaşadığı Travma Ağızları Açık Bıraktı! "Böyle Baba Mı Olur!" Koltuk Arkasına Saklanıp... Kelimeler Tükendi, Milyonlar Titredi! mask
Demet Özdemir İçleri Sızlattı, Yaşadığı Travma Ağızları Açık Bıraktı! "Böyle Baba Mı Olur!" Koltuk Arkasına Saklanıp... Kelimeler Tükendi, Milyonlar Titredi!
Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor! mask
Leyla İle Mecnun’un Leyla’sı Belli Oldu! Acun Ilıcalı Düğmeye Bastı, Masumiyet Oyuncusunu Çekip Kopardı! Bomba Gibi Geliyor!
EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda? mask
EURO 2020 Ne Zaman Başlıyor? Türkiye Maçları Şifresiz Hangi Kanalda?
Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak? mask
Babalar Günü Ne Zaman? 2021 Babalar Günü Hangi Tarihte Kutlanacak?
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..." mask
Müge Anlı’da Tektaş Reklamı 18 Yaşındaki Bir Kızı Ailesinden Ayırdı! Evli ve 2 Çocuklu Adama Kaçtı, Dünyası Başına Yıkıldı! "Ütülü Gömlek ve Saçları Yapılı..."
Esra Erol’da Polis Baskını! 18 Yaşındaki Kız Fuhuş Çetesine Kurban Oldu! Stüdyo Ayağa Kalktı, “Sen Nasıl Bir İnsansın!” Esra Erol Şok İçerisinde Kaldı! mask
Esra Erol’da Polis Baskını! 18 Yaşındaki Kız Fuhuş Çetesine Kurban Oldu! Stüdyo Ayağa Kalktı, “Sen Nasıl Bir İnsansın!” Esra Erol Şok İçerisinde Kaldı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status