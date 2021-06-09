Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Haz 2021 - 11:54- Sağlık G: 09 Haz 2021 - 11:55

Bebeklerde Reflü Belirtilerini Azaltmanın Yolları

ABONE OL Google News Sayfamız

Bebeklerde oldukça sık görülen reflü belirtilerinin azaltılmasında ebeveynlerin alacağı önlemler oldukça önemli.

mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Özellikle annelerin doğru emzirme ve yatırma pozisyonları ile sağlıklı beslenme gibi konularda bilinçli olmalarının çok önemli olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Bebeğinizi emzirdikten sonra bir miktar kusması doğaldır. Fizyolojik reflü olarak tanımlanan bu durumun reflü hastalığıyla karıştırmamak için bebekteki belirtilerin çok iyi gözlenmesi gerekir. Bebeğiniz sık sık kusuyorsa, beslenmeyi reddediyorsa, kilo alamıyorsa, huzursuzsa ve uykusuzsa en kısa sürede doktorunuza başvurun” açıklamasında bulundu.

Anneleri kaygılandıran “Bebeğim emmeyi reddediyor, kilo almıyor, uyumuyor, çok huzursuz...” şikayetlerinin reflünün güçlü habercileri olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Aslında her bebek emzirme sonrası bir miktar kusabilir. Bebeğin emzirilme sırasında yuttuğu havanın, bir miktar gıdayla birlikte dışarı çıkması istem dışıdır (emdikten sonra 30 dakika içinde su, süt ya da süt kesiği şeklinde, ağız kenarlarından taşma biçiminde) ve bu da fizyolojik reflü olarak tanımlanır. Genellikle yanlış pozisyonda emzirme ya da fazla emzirme gibi sebeplerden olabilir. Ancak ne zamanki kusmaların sıklığı artar, bebek yemeyi reddeder, kilo almaz, uyuyamaz ve huzursuz olursa, işte o zaman hastalık olarak tanımladığımız reflüden bahsedebiliriz” dedi.

Reflü prematüre bebeklerde daha sık görülüyor

Reflü, bir hastalık olarak her bebekte görülmese de yeni doğan bebeklerin, özellikle de bir aylık bebeklerin yüzde 70’inde görüldüğünü vurgulayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, “Özellikle gelişimsel bozukluğu olan bebeklerde, prematüre doğan ya da genetik yatkınlık taşıyan bebeklerde daha sık görülüyor. İdrar yolu enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlar da reflüye yatkınlık yaratabiliyor. İki yaş sonrası ise reflünün sıklığı yüzde 5’lere kadar düşüyor” şeklinde konuştu.

Tedavide ilk olarak doğru emzirme tekniği uygulanması önemli 

Hastalığa dönüşmüş reflüde; sık yaşanan kusmalar, beslenmeyi reddetme, kilo alamama, büyüme geriliği, ağız kokusu gibi şikayetlerin görüldüğünün altını çizen Dr. Kemal Akpınar, “İki yaş üstü çocuklarda ise midede şişkinlik, yanma hissi ve kabızlık gibi ek şikayetler gözleniyor. Erken tanıda en önemli kriter ayrıntılı öykü ve fizik muayenedir. Kesin tanı için daha ileri tetkikler yaptırılabilir. Tedavi aşamasında ilk olarak anneye, yaşam biçimini düzeltecek doğru emzirme tekniği, annenin beslenme tarzı, anti reflü mamalar gibi yaklaşımlar önerilir. Medikal tedavilerde ise önce mukoza koruyucu ve ardından mide asit baskılayıcı ilaçlar, yemek borusu ve mide hareket düzenleyici ilaçlar, mide içeriği kıvam artırıcılar verilebilir. Bu tedavilerde fayda sağlanamaması durumunda cerrahi tedavi düşünülebilir” dedi. 

Reflünün en doğal ilacı anne sütü 

İçeriğindeki besin maddelerinin oranları, sindiriminin kolaylığı ve bağırsaklara geçişinin daha hızlı olması gibi nedenlerden dolayı anne sütüyle beslenen bebeklerde reflü sıklığının daha az olduğunu paylaşan Dr. Kemal Akpınar, hastalıksal olmayan fizyolojik reflüdeki emzirme ya da biberonla besleme sonrasında görülen olağan kusmaları azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Bebeğin kusmasını azaltmak için 10 ipucu

Bebeğinizi mutlaka dikey pozisyonda emzirin. Bebeğinizin sadece göğüs ucunu değil memenin kahverengi alanını da kavramasına dikkat edin. Böylece hava yutmasını ve kusmasını azaltmış olursunuz. Emdikten sonra uygun pozisyonda omzunuza koyup sırtına masaj yaparak gazını çıkarın. Bu esnada ani ve sert hareketlerden, karın içi basıncını artıracak sıkıştırmalardan kaçının. 

Eğer bebeğinizi biberonla besliyorsanız, gece beslemeyin. Sık kusan bebeklerde günün son beslemesi, uykudan 1-2 saat önce yapılmalıdır. Biberonu dikeye yakın bir açıda tutarak besleyin. Bebeğiniz en az iki kez emmeyi ya da biberonla beslenmeyi reddettiği anda beslemeyi sonlandırın. Unutmayın; tekrar acıkması için mide içeriğinin bağırsaklara inmesi gerekir. Bu olmadığında bebek kendini tok hissedecektir.

Beslemede ısrarcı olursanız kusma artar. Midenizi rahatsız edecek, şişkinliğe, yanmaya ve gaza neden olacak besinlerden ve beslenme tarzından kaçının. Özellikle emzirme dönemindeyseniz, sizi rahatsız eden her besin bebeğinizi de rahatsız edecektir. Emzirme ya da biberonla besleme sonrasında, bebeğinizin yatakta başının geleceği kısmı 10-20 açılık bir yükseklikte tutmanızda fayda var. Başını sola çevirerek uyumasını sağlayın. Araştırmalara göre, bebekler özellikle başları sola dönük pozisyonda uyuduklarında reflü sıklığı daha düşük oluyor. Bebeğinizin kıyafetlerinin bol olmasına dikkat edin. Özellikle alt bezini çok sıkmayın.

Anadolu Sağlık Merkezi Hakkında

Yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, modern tıbbın gereklerini yeni ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hastalarına aktarıyor. Hizmet kalitesine önemli katkı sağlayan Johns Hopkins Medicine (JHM) ile devam eden iş birliği Anadolu Sağlık Merkezi'nin sağlığın merkezi olma vizyonunu da destekliyor. Kurulduğu günden buyana gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘Sağlığın Merkezi’ konumuna ulaşan Anadolu Sağlık Merkezi; onkoloji, kalp damar sağlığı, kadın hastalıkları ve tüp bebek, nöroloji, cerrahi bilimler ve iç hastalıkları dahil olmak üzere tüm branşlarda sunduğu hizmetlerde hasta odaklı yaklaşımla hareket ediyor. Hizmetlerinde hasta hakları ve güvenliğini temel önceliği olarak belirleyen Anadolu Sağlık Merkezi, kaliteli sağlık hizmeti ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastalara tedavi olanağı sunuyor.

# Bebeğin kusmasını azaltmak için 10 ipucu, Reflünün en doğal ilacı anne sütü , reflü, doğru emzirme tekniği, Reflü prematüre bebeklerde daha sık görülüyor

09 Haz 2021 - 11:54 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Stres Tiroid Hastalıklarını Tetikliyor, Bu Meslekler Risk Altında! mask
Stres Tiroid Hastalıklarını Tetikliyor, Bu Meslekler Risk Altında!
5 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
5 Haziran 2021 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Virüs için yeni ilaç: Üretimine başlandı mask
Virüs için yeni ilaç: Üretimine başlandı
Bakan Koca’dan Flaş Aşı Açıklaması mask
Bakan Koca’dan Flaş Aşı Açıklaması
Zihniniz Yorgunsa, Bedeniniz Dinlenemez! mask
Zihniniz Yorgunsa, Bedeniniz Dinlenemez!
Deri Yolma Hastalığı 12-16 Yaş Arasında Başlıyor mask
Deri Yolma Hastalığı 12-16 Yaş Arasında Başlıyor
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? mask
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor?
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi!
Survivor Yarışmasında Akıl Almaz İstek! Mavi Takım Çılgına Çevirdi, Görenler “Hiç Utanma Yok” Dedi! Acun Ilıcalı Hayrete Düştü! mask
Survivor Yarışmasında Akıl Almaz İstek! Mavi Takım Çılgına Çevirdi, Görenler “Hiç Utanma Yok” Dedi! Acun Ilıcalı Hayrete Düştü!
A101 10 Haziran 2021 aktüel ürünler! 10 Haziran A101 kataloğunda Perşembe neler var? mask
A101 10 Haziran 2021 aktüel ürünler! 10 Haziran A101 kataloğunda Perşembe neler var?
Çukur’un Sena’sı Akılları Başlardan Aldı, Eritti! Hande Erçel’in Adını Resmen Tarihe Kazıdı, Fiziğiyle Büyüledi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor… mask
Çukur’un Sena’sı Akılları Başlardan Aldı, Eritti! Hande Erçel’in Adını Resmen Tarihe Kazıdı, Fiziğiyle Büyüledi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor…
Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi, Küfür Detayı Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunun Yanında Terbiyesiz Kavga Alevlendi! “Yazıklar Olsun, Neler İzliyoruz!” mask
Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi, Küfür Detayı Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunun Yanında Terbiyesiz Kavga Alevlendi! “Yazıklar Olsun, Neler İzliyoruz!”

GALERİ

Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2021: Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2021: Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor? mask
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Esra Erol'un Kan Beynine Sıçradı! 7 Yaşındaki Çocuk Annesi Yüzünden İstismara Uğradı! Avukat Hülya Deliye Döndü! mask
Esra Erol'un Kan Beynine Sıçradı! 7 Yaşındaki Çocuk Annesi Yüzünden İstismara Uğradı! Avukat Hülya Deliye Döndü!
Survivor İsmail’den Flaş Ayşe İtirafı! Her Şeyi Tek Tek Anlattı! İşin İçerisinde Dora Bile Var, Resmen Ayağına Sıktı! Bakın Neden Yapmış… mask
Survivor İsmail’den Flaş Ayşe İtirafı! Her Şeyi Tek Tek Anlattı! İşin İçerisinde Dora Bile Var, Resmen Ayağına Sıktı! Bakın Neden Yapmış…
Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor? Ada Masalı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Ada Masalı Ne Zaman Başlıyor? Ada Masalı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Masumlar Apartmanı Dizisinde Duygusal Veda! İnci Hayatını Kaybetti... Herkes Ağladı mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Duygusal Veda! İnci Hayatını Kaybetti... Herkes Ağladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status