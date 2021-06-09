Haberler Ankara Haberler Ankara
09 Haz 2021 - 12:41- Belediyeler G: 09 Haz 2021 - 12:42

Etimesgut Belediyesi'nden Ücretsiz Online Dil Kursu

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi (etiSEM) ve özel bir akademi işbirliğiyle ücretsiz on-line A1 sertifikalı İngilizce Kursu düzenlenecek.
mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kurslar, "Bir Dil Bir Hayat' sloganıyla ilkokul, ortaokul, lise üniversite ve yetişkinler kategorilerinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılım için Katılıyorum yazarak 0532 820 08 14 nolu telefondan watsap ve telegram üzerinden irtibata geçilebilecek.

UZAKTAN VE YÜZ YÜZE EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Diğer yandan etiSEM, Etimesgut Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi (etiUZEM), Etimesgut Belediyesi Destek Eğitim Merkezi (etiDEM) bünyesinde verilen dersler; 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreciyle birlikte uygulamaya konulan Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde sürüyor.

Yüz Yüze Eğitim Programı uygulamasına ara verilen etiSEM Kursları 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren Telafi Eğitim Programı şeklinde yapılıyor. Hafta sonları verilen etiSEM kurs programları ise cumartesi günü yapılırken, pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle bazı kurslar hafta içine alındı. Akşam saatlerinde verilen etiSEM kurs programları da en geç saat 20:00’de tamamlanacak şekilde yeniden düzenlendi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM kurs programlarını pandemi tedbirleri kapsamında yeniden düzenlediklerini belirterek, "İsteyene yüzyüze isteyen uzaktan eğitim vermeye devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte kurallara uyarak pandemi sürecini atlatıp tamamen yüz yüze eğitimlerimize başlarız" dedi.

# etimesgut belediyesi, Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi, Etimesgut Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, Yüz Yüze Eğitim Programı, Ücretsiz Online Dil Kursu

09 Haz 2021 - 12:41 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan’da Hayır Çarşısı Yürekleri Isıtıyor mask
Sincan’da Hayır Çarşısı Yürekleri Isıtıyor
Ankara Büyükşehir’den ATB İş Merkezi Esnafına Destek mask
Ankara Büyükşehir’den ATB İş Merkezi Esnafına Destek
Sincan'da Kademeli Normelleşme Sürecinde Zabıta Ekipleri Halk Hağlığı İçin Sahada mask
Sincan'da Kademeli Normelleşme Sürecinde Zabıta Ekipleri Halk Hağlığı İçin Sahada
Çankaya, Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katılıyor mask
Çankaya, Sağlıklı Şehirler Yarışmasına 5 Projeyle Katılıyor
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'nde Çocuklar Tarihe Tanıklık Etti mask
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'nde Çocuklar Tarihe Tanıklık Etti
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde Mezuniyet Heyecanı mask
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi’nde Mezuniyet Heyecanı
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor? mask
Masterchef Yarışmacılarının Bölüm Başı Aldığı Para Ne Kadar? Masterchef Yarışmacıları Ne Kadar Kazanıyor?
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi! mask
Arka Sokaklar Dizisinde Hüsnü İçin Düğmeye Basıldı! İki Evladı da Kollarında Can Verdi, Kafayı Yedi! “Yazıklar Olsun” Yeni Bölüm İfşa Edildi!
Survivor Yarışmasında Akıl Almaz İstek! Mavi Takım Çılgına Çevirdi, Görenler “Hiç Utanma Yok” Dedi! Acun Ilıcalı Hayrete Düştü! mask
Survivor Yarışmasında Akıl Almaz İstek! Mavi Takım Çılgına Çevirdi, Görenler “Hiç Utanma Yok” Dedi! Acun Ilıcalı Hayrete Düştü!
A101 10 Haziran 2021 aktüel ürünler! 10 Haziran A101 kataloğunda Perşembe neler var? mask
A101 10 Haziran 2021 aktüel ürünler! 10 Haziran A101 kataloğunda Perşembe neler var?
Çukur’un Sena’sı Akılları Başlardan Aldı, Eritti! Hande Erçel’in Adını Resmen Tarihe Kazıdı, Fiziğiyle Büyüledi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor… mask
Çukur’un Sena’sı Akılları Başlardan Aldı, Eritti! Hande Erçel’in Adını Resmen Tarihe Kazıdı, Fiziğiyle Büyüledi! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor…
Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi, Küfür Detayı Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunun Yanında Terbiyesiz Kavga Alevlendi! “Yazıklar Olsun, Neler İzliyoruz!” mask
Survivor’da İki Takım Birbirine Girdi, Küfür Detayı Ağızları Açık Bıraktı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolunun Yanında Terbiyesiz Kavga Alevlendi! “Yazıklar Olsun, Neler İzliyoruz!”

GALERİ

Camdaki Kız Dizisine İbrahim Çelikkol Şoku! Hayri'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Sedat'a "Elveda", Hayri'ye "Merhaba!" Neler Olacak Neler… mask
Camdaki Kız Dizisine İbrahim Çelikkol Şoku! Hayri'nin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Sedat'a "Elveda", Hayri'ye "Merhaba!" Neler Olacak Neler…
Survivor Tamamen Değişiyor! Acun Ilıcalı Öyle Kararlar Açıkladı Ki, Yarışmacılar Adayı Salladı! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! mask
Survivor Tamamen Değişiyor! Acun Ilıcalı Öyle Kararlar Açıkladı Ki, Yarışmacılar Adayı Salladı! Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak!
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2021: Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi! mask
Ankara Kurban Satış Ve Kesim Yerleri 2021: Ankara’da Kurban Alınacak Ve Kesilecek Yerlerin Tam Listesi!
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor? mask
Mehmet Yalçınkaya Ne Kadar Kazanıyor? Masterchef Mehmet Şef Bölüm Başı Ne Kadar Alıyor?
Esra Erol'un Kan Beynine Sıçradı! 7 Yaşındaki Çocuk Annesi Yüzünden İstismara Uğradı! Avukat Hülya Deliye Döndü! mask
Esra Erol'un Kan Beynine Sıçradı! 7 Yaşındaki Çocuk Annesi Yüzünden İstismara Uğradı! Avukat Hülya Deliye Döndü!
Survivor İsmail’den Flaş Ayşe İtirafı! Her Şeyi Tek Tek Anlattı! İşin İçerisinde Dora Bile Var, Resmen Ayağına Sıktı! Bakın Neden Yapmış… mask
Survivor İsmail’den Flaş Ayşe İtirafı! Her Şeyi Tek Tek Anlattı! İşin İçerisinde Dora Bile Var, Resmen Ayağına Sıktı! Bakın Neden Yapmış…
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status