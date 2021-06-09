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09 Haz 2021 - 15:09- Ekonomi G: 09 Haz 2021 - 15:10

Hibe Desteği Ödemeleri Yarın Başlıyor

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin yarından itibaren başlayacağını söyledi.
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.” ifadelerini kullandı.
# Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hibe Desteği Ödemeleri, hibe desteği

09 Haz 2021 - 15:09 - Ekonomi

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