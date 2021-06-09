Hibe Desteği Ödemeleri Yarın Başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.” ifadelerini kullandı.