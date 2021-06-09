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09 Haz 2021 - 15:12- Dünya G: 09 Haz 2021 - 15:13

ABD’li Bakandan Türkiye Yorumu

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Amerikan Senatosu’nda soruları yanıtladı.
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Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Blinken Türkiye’yle ilgili eleştirilerini dile getirirken iki ülkenin ortak çıkarlarına ve yaklaşan Erdoğan-Biden görüşmesine de değindi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Blinken, Komisyon Başkanı Bob Menendez’in sorusu üzerine, “Türkiye’nin bazen, olması gerekenin aksine, bir NATO müttefiki gibi davranmadığını” söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri için “rahatsız edici” ifadesini kullanan Blinken, ABD’nin “Türkiye’nin yönünü Batı’da tutmaya çalışacağını” belirtti.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili yapılan oturumda Menendez, Türkiye’nin, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz münhasır ekonomik bölge gerilimi, Azerbaycan-Ermenistan savaşı, Kıbrıs, Libya gibi konulardaki kimi tavırlarının ABD için zaman zaman rahatsız edici olabildiği öne sürdü.

Türkiye’de bulunan tutuklu gazetecilerin hatırlatıldığı Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 14-15 Haziran’da tarihlerindeki NATO zirvesi sırasında yapılacak görüşmede bu konuların dile getirileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alarak bir NATO müttefiki gibi davranmadığını söyledi.

Anthony Blinken, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi olarak saydığı sulardaki sondaj çalışmalarına son vermesini ve gemilerini çekmesini olumlu bulduklarını ancak tutuklu gazeteciler gibi insan haklarıyla ilgili bazı konularda endişeleri olduğunu belirtti.

Blinken, Suriye ve Afganistan’da “terörle mücadele”, Rusya ve İran’ın olumsuz etki alanı ile başa çıkmak gibi konularda Türkiye ile önemli ve kesişen çıkarları olduğunu da kaydetti.

ABD Başkanı Biden yarın çıkacağı ilk yurt dışı gezisinde önce İngiltere’deki G7 Zirvesi’ne, önümüzdeki hafta da Brüksel’deki NATO zirvesine katılacak.

Biden önümüzeki hafta Cenevre’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşecek.

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09 Haz 2021 - 15:12 - Dünya

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