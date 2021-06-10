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10 Haz 2021 - 13:09- Yaşam G: 10 Haz 2021 - 13:25

Social Media Awards Turkey 2021 Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif veriler ve saygın jüri üyelerinin görüşleriyle değerlendiren Türkiye’nin en kapsamlı ve veriye dayalı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey 2021 kazananları belli oldu. Kazananlar 9 Haziran günü canlı olarak gerçekleştirilen online yayınla açıklandı.
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Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere göre, en başarılı projeleri ise jüri değerlendirmesine göre belirleyen Social Media Awards Turkey beşinci defa sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirdi.  9 Haziran’da online olarak gerçekleşen törene sektörün önde gelen marka ve ajans temsilcilerinin yanı sıra, Social Media Awards Turkey jüri üyeleri, dernek başkanları katılım gösterdi. 

Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla tüm değerlendirme süreçlerinde yer aldığı organizasyonda ayrıca 14 ayrı kategoride sosyal medyayı en iyi kullanan sanatçılar ve influencerlar da ödüllendirildi. Başvuruları değerlendiren Social Media Awards Turkey 2021 jürisinde PR, medya satın alma, sosyal medya ve dijital ajans temsilcileriyle fikir önderleri, akademisyenler ve dernek yöneticileri yer aldı.

Yarışma Bölümleri ve Ödüller

Bu sene beşincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey’de 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan çalışmalar katıldı. Yarışmanın ödüllendirme sistemi ise; Jüri Ödülleri, Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç bölümden oluştu. Veri Ödülleri’ndeki sıralamada BoomSonar’ın “Sosyal Medya Marka Endeksi” olan SocialBrands’in 30’dan fazla veri temelli kriter kullanan algoritması temel alındı. Tüm bölümlerde en başarılı işler Altın, Gümüş ve Bronz ödüllerin sahibi oldu.

Hadise, Hande Erçel, Haluk Levent, Danla Bilic, Refika Birgül, Dilara Koçak ve Barış Özcan gibi birçok ünlü isim ve sosyal medya fenomenin de ödüle layık görüldüğü gecede Veri Ödülleri kategorisinde “Grand Prix”in sahibi Netflix Türkiye olurken, Jüri Ödülleri bölümünde “Grand Prix” ödülünün sahibi Odeabank ve Punch BBDO imzalı “Eşit Masallar” kampanyası oldu. En İyi Case Video Ödülü ise Concept tarafından A101 için hazırlanan “Stalklarla Sınırlı Kampanya” adlı projenin case videosuna verildi.

Social Media Awards Turkey 2021 Kazananları

Jüri Ödülleri

Arama Motoru Kampanyası

ALTIN: The Illusionist/ Turkcell / Hype          

GÜMÜŞ: Pandemi Dönemi Arama Ağı Reklamcılığında Rekabet Stratejisi / Vodafone Türkiye

BRONZ: Google Ads arama kampanyalarında binlerce ürün dinamik bir şekilde nasıl yönetilir? Teknosa’dan öğrenin. Teknosa / Mediacom 

Dijital PR Çalışması

ALTIN: TFF Bizim Çocuklar/ Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey

GÜMÜŞ: Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey      

BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul  

BRONZ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender 

BRONZ: Cif Temizken Güzel / Unilever / Sobraz İletişim      

Farklı Fikirler

ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project            

GÜMÜŞ: Akbank 10 Kasım #BuBirDuruş / Akbank /  TBWA\ISTANBUL       

BRONZ: Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey      

BRONZ: Big Names / McDonald’s Türkiye / TBWA\ISTANBUL         

Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası

ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey       

GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project

GÜMÜŞ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender           

BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul   

Gerçek Zamanlı Kampanya

ALTIN: “Daft Punk dağılmadı, sadece sektör değiştirdi.” / Banabi   

GÜMÜŞ: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine          

GÜMÜŞ: Big Names / McDonald’s Türkiye / TBWA\ISTANBUL       

BRONZ: #AltıEvÜstüİş / LC WAIKIKI   

İçerik Pazarlama Kampanyası

ALTIN: Start Your Impossible / TOYOTA / Universal Mccann           

GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey   

GÜMÜŞ: Play-Doh Aktivite Okulu / Hasbro Türkiye / Pickle Social

BRONZ: TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey       

BRONZ: Dünya Kadar Sade / Worldcard / 4129Grey            

Kurumsal Blog

ALTIN: Cambly Blog / Cambly / Peakment Digital    

GÜMÜŞ: GittiGidiyor Blog / GittiGidiyor      

BRONZ: Gezginlerin Sosyal Platformu Seturday / Setur       

BRONZ: Ağacın İzinde Web Sitesi / Yıldız Entegre 

BRONZ: kolayik.com – Kurumsal Blog / Kolay İK 

Kurumsal Web Sitesi

BRONZ: Lezzet Korosu / KFC Türkiye / Blab İstanbul

Küçük Bütçeli Büyük İşler 

GÜMÜŞ: Dünya Kadınlar Günü Prank Video / Doğuş Otomotiv / Porsche / Vosmer Otomotiv

GÜMÜŞ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul 

BRONZ: Futbolcuların Tatil Keyfi Hikaye Oldu / Nesine.com / Karbonat Ajans      

BRONZ. Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine 

BRONZ: İşitme engelli’ler de Clubhouse’ta / Migros Türkiye / Buzz 

Mikrosite Kampanyası

ALTIN: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol /Contentine  

GÜMÜŞ: Bayramın Adı Çocuk / ING Türkiye / Tribal Worldwide İstanbul  

BRONZ: Bayrağı Devralıyorum / Turkcell / Tribal Worldwide İstanbul        

BRONZ: Tasarruf Candır / Bosch Termoteknoloji / Ajans Ultra       

Mobil Odaklı Kampanya

GÜMÜŞ: Citroën C3 – Fizy ile Yüz Tanıma / Citroën / Mediacom     

GÜMÜŞ: Beko – Beşiktaş Reels Projesi / Beko / McCann Istanbul & Ingage Media 

BRONZ: Pit Story / Mercedes-Benz Türkiye / Publicis Emil Turkey  

BRONZ: Vodafone FreeZone Saçma Güzel Instagram Filtresi / Vodafone Türkiye / VMLY&R         

Mobil Uygulama

GÜMÜŞ: Petrol Ofisi Sosyal Lig / Petrol Ofisi / Promoqube 

BRONZ: Dijital Kasa / Türkiye İş Bankası 

BRONZ: Hektaş Akıllı Asistan / Hektaş Ticaret          

BRONZ: Yapı Kredi Mobil / Yapı Kredi           

Online Medya Satın Alma

GÜMÜŞ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype    

Online Reklam

ALTIN: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss         

GÜMÜŞ: Bu Babalar Günü #PijamalarınKurtuluşGünü / LC Waikiki 

GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey   

BRONZ: Arçelik Büyük Kavuşma / Arçelik / Blab İstanbul    

BRONZ: Geriye Beşiktaş Kalacak / Beşiktaş Jimnastik Kulübü / K.A.R.P.A.T. Independent 

Advertising Agency 

Online-Offline Entegrasyonu

ALTIN: Bir Stadyum Konseri / Vodafone Türkiye / VMLY&R 

GÜMÜŞ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver    

BRONZ: Mastercard E-Game Kampanyası / Mastercard Türkiye / 4129Grey         

BRONZ: ŠKODA İyilik Aracı / Yüce Auto ŠKODA / Happy People Project

Özel Gün Kampanyası

ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project            

GÜMÜŞ: Koç Holding – 10 Kasım Anma İletişimi / Koç Holding / Publicis İstanbul 

GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul     

BRONZ: 19 Mayıs Sözü / Arçelik / Blab İstanbul       

BRONZ: İsim Babası / Jeep / Concept İstanbul         

Sayfa ve Topluluk Yönetimi

GÜMÜŞ:TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey      

BRONZ: Epilepsi İçin Bak – #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender 

BRONZ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul      

BRONZ: 19 Mayıs E-Spor Yarışı / Ford Türkiye / Tick Tock Boom    

Sosyal CRM Yönetimi

BRONZ: OYAK Doktorum / OYAK       

BRONZ: Click to WhatsApp / Türkiye İş Bankası       

Sosyal Medya Kampanyası

ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey       

GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project        

GÜMÜŞ: Eller Eller / Bayer / Contentine      

BRONZ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver      

BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul   

Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı

BRONZ: Vodafone Veri Modellemeleri ile Kişiselleştirme / Vodafone Türkiye

BRONZ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype     

Sosyal Sorumluluk İletişimi

GÜMÜŞ: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss     

GÜMÜŞ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver    

GÜMÜŞ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul 

BRONZ: No Water Challenge / Finish Türkiye /Punch BBDO            

BRONZ: Normali Değiştir, Dünyayı Değiştir / WWF TÜRKİYE / Concept Istanbul   

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ALTIN: Eşit Masallar / Odeabank / PunchBBDO        

GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul     

GÜMÜŞ: Boyner Grup İndirimler / Boyner Grup / aRthuR   

BRONZ: Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners            

Viral Video

GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul     

GÜMÜŞ: Kırmızı Işık / Citroën Türkiye / Havas İstanbul       

BRONZ: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss       

BRONZ: Akbank FAV / Akbank / TBWA\ISTANBUL   

Yeni Teknolojilerin Kullanımı

ALTIN: Microsoft Seeing AI / Microsoft Türkiye / Effect BCW         

GÜMÜŞ: Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi – Sen Hep Gülümse / Ziraat Bankası             

BRONZ: Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / SALVO

BRONZ: Hayrat / Reckitt Benckiser / Contentine     

BRONZ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype     

Özel Ödüller

Grand Prix – Jüri Ödülü: Eşit Masallar / ODEABANK / Punch BBDO

Grand Prix – Veri Ödülü: Neftlix Türkiye

En İyi Case Video: Stalklarla Sınırlı Kampanya / Concept İstanbul / A101

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı: Hadise

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Müzik Sanatçısı: Haluk Levent

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Oyuncu: Hande Erçel

Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Oyuncu: Uraz Kaygılaroğlu

En Başarılı Facebook Influencer’ı: Cezmi Kalorifer

En Başarılı Twitter Influencer’ı: Danla Bilic

En Başarılı Instagram Influencer’ı: Danla Bilic

En Başarılı Youtube Influencer’ı: Kafalar

En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer’ı: Berfu Yenenler

En Başarılı Gastronomi Influencer’ı: Refika Birgül

En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer’ı: Dilara Koçak

En Başarılı Teknoloji Influencer’ı: Barış Özcan

En Başarılı Finans Influencer’ı: Özgür Demirtaş

En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri

Akaryakıt

ALTIN: Petrol Ofisi

GÜMÜŞ: Opet

BRONZ : Aytemiz

Aksesuar

ALTIN: Saat & Saat

GÜMÜŞ: Atasun Optik

BRONZ: Konyalı Saat

Alışveriş Merkezleri

Altın: Zorlu Center

Araç Kiralama

Altın: Yolcu360

Gümüş: Avis Türkiye

Bronz: Sixt

Boya

ALTIN: Filli Boya

GÜMÜŞ: Polisan Home Cosmetics

BRONZ: Permolit

Cafe

Altın: Faruk Güllüoğlu

Gümüş: Karaköy Güllüoğlu

Bronz: Divan Pastaneleri

Dijital TV Platformları

Altın: Netflix Türkiye

Gümüş: Blutv

Bronz: TV+

Enerji Şirketleri

Altın: SOCAR Türkiye

Gümüş: Tüpraş

Bronz: İGDAŞ

Özel İlk Orta Eğitim Kurumları

ALTIN: Bahçeşehir Koleji

GÜMÜŞ: Uğur Okulları

BRONZ : Doğa Koleji

Üniversiteler

ALTIN: Anadolu Üniversitesi

GÜMÜŞ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

BRONZ: Atatürk Üniversitesi

Vakıf Üniversiteleri

ALTIN: Yaşar Üniversitesi

GÜMÜŞ: Üsküdar Üniversitesi

BRONZ: Bilkent Üniversitesi

Ev Geliştirme

ALTIN: Koçtaş

GÜMÜŞ: BAUHAUS TÜRKİYE

BRONZ: IKEA

Ev ve Yaşam

ALTIN: English Home

GÜMÜŞ: Madame Coco

BRONZ: Karaca

Küçük Ev Aletleri

ALTIN: Arzum

GÜMÜŞ: Arnica

BRONZ: Fakir Ev Aletleri

Evcil Hayvan

ALTIN: BonaCibo Cat & Dog Food

GÜMÜŞ: Temizmama

BRONZ: Çağatay Pet Food

Fast Food

ALTIN: McDonald’s Türkiye

GÜMÜŞ: Burger King Türkiye

BRONZ: Domino’s Pizza Türkiye

Bankalar

ALTIN: Ziraat Bankası

GÜMÜŞ: Türkiye İş Bankası

BRONZ: Halkbank

Katılım Bankaları

ALTIN: Ziraat Katılım

GÜMÜŞ: Kuveyt Türk Katılım Bankası

BRONZ : Albaraka Türk

Kredi Kartları 

ALTIN: Maximum

GÜMÜŞ: Bankkart

BRONZ: Worldcard

Online Bankacılık

ALTIN: İşCep

GÜMÜŞ: Enpara.com

BRONZ: CEPTETEB

Gayrimenkul

ALTIN: RE/MAX Türkiye

GÜMÜŞ: Hepsi Emlak

Gıda Şirketleri

ALTIN: Saray Bisküvi

GÜMÜŞ: TORKU

BRONZ : Ülker

Temel Gıda

ALTIN: Nuh’un Ankara Makarnası

GÜMÜŞ: Nakış Gıda

BRONZ: Pakmaya Mutfağın Yıldızı

Çikolata

ALTIN: Tadelle

GÜMÜŞ: Nutella

BRONZ : Sarelle

Süt Ürünleri

ALTIN: Muratbey Peynir – Lezzetin Tarifi

GÜMÜŞ: Pınar Hep Yanımda

BRONZ: Eker Süt Ürünleri

Gazlı İçecek

ALTIN: Beypazarı Doğal Maden Suyu

GÜMÜŞ: Coca Cola

Gazsız İçecek

ALTIN: Mahmood Coffee Türkiye

GÜMÜŞ: Dimes Türkiye

BRONZ: NESCAFÉ

Giyim-Mağazacılık

ALTIN: Boyner

GÜMÜŞ: Beymen

BRONZ: Network

Günlük Giyim

ALTIN: LC Waikiki

GÜMÜŞ: Mavi

BRONZ: Defacto

Kadın Giyim

ALTIN: OXXO

GÜMÜŞ: Faik Sönmez

BRONZ: İpekyol

Erkek Giyim

ALTIN: Tudors

GÜMÜŞ: Kiğılı

BRONZ: Altınyıldız Classics

İç Giyim

ALTIN: Penti

Ayakkabı

ALTIN: FLO

GÜMÜŞ: Polaris

BRONZ: SKECHERS

Güvenlik

ALTIN: Pronet

Hava Yolu Şirketleri

ALTIN: THY

GÜMÜŞ: Pegasus Hava Yolları

BRONZ: AnadoluJet

Havalimanları

ALTIN: İGA İstanbul Airport

GÜMÜŞ: TAV Airports 

BRONZ: İstanbul Sabiha Gökçen International Airport 

Holdingler

ALTIN: Koç Holding

GÜMÜŞ: Sabancı Holding

BRONZ: Borusan Holding

İklimlendirme

ALTIN: Buderus Türkiye

GÜMÜŞ: Bosch Termoteknoloji

BRONZ: Alarko Carrier

İnşaat Firmaları

ALTIN: Nef

GÜMÜŞ: KİPTAŞ

BRONZ: Ege Yapı

Karayolları Ulaşım

ALTIN: İETT

GÜMÜŞ: EGO Genel Müdürlüğü

BRONZ: Pamukkale Turizm

Kargo Şirketleri

ALTIN: Yurtiçi Kargo

GÜMÜŞ: Aras Kargo

BRONZ: MNG Kargo

Kariyer

ALTIN: Ford Otosan

GÜMÜŞ: DenizBank İnsan Kaynakları

BRONZ: Türk Telekom Kariyer

Kişisel Bakım

ALTIN: Flormar

GÜMÜŞ: Yves Rocher Türkiye

BRONZ: Golden Rose

Network Pazarlama

ALTIN: Farmasi

GÜMÜŞ: Avon

BRONZ: Oriflame

Mağazalar

ALTIN: Gratis

GÜMÜŞ: Watsons

BRONZ: D&R

Mekan ve Etkinlikler

ALTIN: Borusan Sanat

GÜMÜŞ: İş Sanat

BRONZ: BKM

Mobilya

ALTIN: Kelebek Mobilya

GÜMÜŞ: Doğtaş

BRONZ: Enza Home

Mücevherat

ALTIN: Zen Pırlanta

GÜMÜŞ: Ariş Pırlanta Sanatı

BRONZ: Altınbaş

Müzeler

ALTIN: Milli Saraylar

GÜMÜŞ: Pera Müzesi

BRONZ : İstanbul Modern 

Online Alışveriş

ALTIN: Trendyol

GÜMÜŞ: Hepsiburada

BRONZ: GittiGidiyor

Online Alışveriş – Çocuk&Bebek

ALTIN: ebebek

Online Alışveriş-İlan

ALTIN: sahibinden.com

GÜMÜŞ: arabam.com

Online Alışveriş-Kültür Sanat

ALTIN: Kitapyurdu.com

GÜMÜŞ: bkmkitap.com

BRONZ: Semerkand Kitap

Online Alışveriş-Moda

ALTIN: Sefamerve

GÜMÜŞ: Modanisa

Online Sipariş

ALTIN: Yemeksepeti

GÜMÜŞ: Banabi

BRONZ: Çiçek Sepeti

Oteller

ALTIN: Çırağan Palace Kempinski Istanbul

GÜMÜŞ: Maxx Royal Resorts

BRONZ: Aska Lara Resort&SPA

Otomotiv Üreticileri

ALTIN: BMW Türkiye

GÜMÜŞ: Mercedes-Benz Türkiye

BRONZ: FIAT Türkiye

Otomotiv Yan Sanayi

ALTIN: İnci Akü

Motosiklet

ALTIN: Honda Motosiklet Türkiye

GÜMÜŞ: Yamaha Motor

BRONZ: BMW Motorrad Türkiye

Lastik

ALTIN: Bridgestone Türkiye

GÜMÜŞ: Pirelli

BRONZ: Lassa

Sağlık Kurumları

ALTIN: Acıbadem Sağlık Grubu

GÜMÜŞ: Memorial Sağlık Grubu

BRONZ: LÖSANTE

İlaç

ALTIN: Abdi İbrahim İlaç

GÜMÜŞ: AbbVie Türkiye

Savunma Sanayi

ALTIN: Baykar

GÜMÜŞ: Aselsan

Seramik

ALTIN: Çanakkale Seramik

GÜMÜŞ: Kale

BRONZ: Yurtbay Seramik

BRONZ: NG Kütahya Seramik

Servis ve Platformlar

ALTIN: Fenercell

GÜMÜŞ: fizy

BRONZ: Vodafone FreeZone

Sigortacılık

ALTIN: Allianz Türkiye

GÜMÜŞ: HDI Sigorta

BRONZ: Quick Sigorta

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları

ALTIN: Anadolu Hayat Emeklilik

BRONZ: NN Hayat ve Emeklilik

Teknoloji Marketleri

Altın: MediaMarkt Türkiye

Gümüş: Teknosa

Teknoloji Üreticileri

ALTIN: Xiaomi Türkiye

GÜMÜŞ: Samsung

BRONZ: Arçelik

Telekomünikasyon

ALTIN: Turkcell

GÜMÜŞ: Türk Telekom

BRONZ: Vodafone Türkiye

Temizlik

ALTIN: Parex

Tur Şirketleri

ALTIN: Neredekal.com

GÜMÜŞ: Setur

BRONZ : Etstur

Zincir Marketler

ALTIN: A101

GÜMÜŞ: Migros Türkiye

BRONZ: Şok Marketler

# Social Media Awards Turkey, Social Media Awards Turkey 2021 Kazananları, Dijital PR Çalışması, Fenomen Kampanyası

10 Haz 2021 - 13:09 - Yaşam

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