DSÖ’den Flaş Aşı Açıklaması; Türkiye En Çok Aşı Yapan 10. Ülke

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uyarı gibi bir aşı açıklaması geldi.

AFP’de yer alan son dakika gelişmesine göre, DSÖ, Avrupa’daki aşılama kampanyalarının pandeminin seyrini değiştirmekten çok uzak olduğu bilgisine yer verildi.

DSÖ Avrupa Direktörü Kruge yaptığı açıklamada Avrupa’da yetişkin nüfusun yüzde 80’ini aşılama hedefine ulaşılmasının beklenenden daha uzun süreceğinin altını çizdi.

Öte yandan dünya genelinde 2 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

ÇİN EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE

Çin 808 milyon 960 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin’i 303 milyon 920 bin ile ABD, 239 milyon 60 bin ile Hindistan, 74 milyon 540 bin ile Brezilya, 68 milyon 800 bin ile İngiltere, 55 milyon 550 bin ile Almanya, 40 milyon 840 bin ile Fransa, 39 milyon 310 bin ile İtalya, 34 milyon 660 bin ile Meksika izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen doz sayısının 138,83 olduğu Doğu Afrika’daki ada ülkesi Şeyseller oldu. Şeyseller ile birlikte 9 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı.

Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Birleşik Arap Emirlikleri’nde 134,95, San Marino’da 127,27, Malta’da 126,45, İsrail’de 122,49, Bahreyn’de 108,71, Moğolistan’da 106,19, Şili’de 102,76 ve İngiltere’de 101,35 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 10. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’de bugüne kadar 31 milyon 646 bin 417 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 10. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 37,46 oldu. 18 milyon 279 bin 281 kişiye ilk doz, 13 milyon 367 bin 136 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.