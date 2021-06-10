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10 Haz 2021 - 13:21- Yaşam G: 10 Haz 2021 - 13:22

O Para Tedavüle Hiç Girmedi! Çift Kartal 18,9 milyon dolara satıldı

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Yaklaşık 160 milyon TL’nin ödendiği dünyanın en nadir rastlanılan madeni parası, hiçbir zaman tedavüle girmedi ve gizli servis yıllarca elinde bulunduranların peşinden koştu. ABD’nin New York kentinde salı günü düzenlenen açık artırmada, dünyanın en nadir rastlanan paralarından 1933 tarihli ‘Double Eagle-Çift Kartal’, 18,9 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon TL) satılarak rekor kırıldı.
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Yaklaşık 160 milyon TL’nin ödendiği dünyanın en nadir rastlanılan madeni parası, hiçbir zaman tedavüle girmedi ve gizli servis yıllarca elinde bulunduranların peşinden koştu.

ABD’nin New York kentinde salı günü düzenlenen açık artırmada, dünyanın en nadir rastlanan paralarından 1933 tarihli ‘Double Eagle-Çift Kartal’, 18,9 milyon dolara (yaklaşık 160 milyon TL) satılarak rekor kırıldı.

Independent Türkçe’nin haberine göre, bir tarafında Özgürlük Heykeli, diğer tarafında uçan bir kartal olan madeni paranın nominal değeri 20 dolar (yaklaşık 170 TL).

Double Eagle’ın 1933’te çıkan versiyonları, o dönemki ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in kararıyla hiçbir zaman tedavüle girmedi. Hemen hemen hepsi ABD yönetimine iade edilen paralar eritildi.
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10 Haz 2021 - 13:21 - Yaşam

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