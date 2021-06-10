Hindistan Ölüm Rekoru Kırdı!

Virüsün yeni merkezi olarak anılan Hindistan’daki gerçek ölü sayısı açıklandı.

COVID-19’a bağlı ölüm sayılarını güncelleyen ülkeler kervanına Hindistan da katıldı. Hindistan’da eksik ölüm kayıtlarının eklenmesiyle ölenlerin sayısı 359 bin 676’ya çıktı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 94 bin 52 COVID-19 vakası ve Bihar eyaletindeki eksik ölüm verilerinin eklenmesiyle virüse bağlı 6 bin 148 can kaybı kaydedildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 29 milyon 183 bin 121’e, COVID-19’a bağlı ölüm sayısı ise 359 bin 676’ya çıktı.

Hatırlanacağı gibi Hindistan’da günlük vaka sayısı 4 Nisan’da 100 binin üzerine çıkmış, günlük can kaybı sayısı ise 19 Mayıs’ta 4 bin 529’a yükselmişti.