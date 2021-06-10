Aşk Mantık İntikam Oyuncularıyla Çok Özel Röportajlar Kamera Arkası'nda!

Sunuculuğunu Beyza Şekerci’nin, prodüksiyonunu ise FOX İç Yapımlar’ın deneyimli ekibinin üstlendiği “Kamera Arkası”, her hafta sinema ve televizyon dünyasındaki gelişmeleri gündeme getirmeye devam ediyor.

“Kamera Arkası”nın bu hafta yayınlanacak sezon finalinde, FOX’un heyecanla beklenen ve 18 Haziran Cuma ilk bölümüyle ekrana gelecek romantik komedisi “Aşk Mantık İntikam”ın oyuncularıyla çok özel röportajlar ve eğlenceli kamera arkası görüntüleri yer alacak.

Ayrıca eleme bölümleriyle 14, 15 ve 17 Haziran’da izleyiciyle buluşacak “Şef Akademi” yarışmasından heyecanlı görüntülerin yanı sıra Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu ile programın sunucusu Öykü Serter’le yapılan röportajlar ekrana gelecek.

Bunun yanı sıra, programın “Yakından Tanıyalım” bölümünün bu haftaki yıldızı, “Savaşçı”da Albay Halil İbrahim Kopuz karakteriyle büyük beğeni toplayan usta oyuncu Murat Serezli olacak. Serezli; oyunculuk ve özel dünyası hakkında verdiği samimi röportajı ve hiç bilinmeyen yönleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sinema dünyasından en yeni projeler, en son haberler ve çok daha fazlası bu cumartesi saat 12.15’te FOX’un “Kamera Arkası” programında!