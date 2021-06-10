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10 Haz 2021 - 16:27- Dünya G: 10 Haz 2021 - 16:28

Rusya’da Sosyal Platformlara 27 Milyon Ruble İhlal Cezası

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Rus mahkemesi, sosyal medya platformlarından Facebook’a idari ihlal nedeniyle 17 milyon ruble, Telegram mesajlaşma uygulamasına 10 milyon ruble para cezası verdi.
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Telegram ve Facebook aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Facebook ve Telegram üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Facebook’a 17 milyon, Telegram’a ise 10 milyon ruble para cezası verdi.
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10 Haz 2021 - 16:27 - Dünya

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