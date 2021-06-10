Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Koca twitter şu açıklamayı yaptı. "Programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
10 Haz 2021 - 20:32- Sağlık Güncelleme: 10 Haz 2021 - 20:33
Aşılamada Kritik Hamle! Berber ve Kuaförler aşılanıyor
Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.