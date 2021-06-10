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10 Haz 2021 - 20:32- Sağlık G: 10 Haz 2021 - 20:33

Aşılamada Kritik Hamle! Berber ve Kuaförler aşılanıyor

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Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Koca, aşı programı kapsamında berber ve kuaförlerin de yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Koca twitter şu açıklamayı yaptı. "Programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

10 Haz 2021 - 20:32 AA Ankara- Sağlık

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