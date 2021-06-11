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11 Haz 2021 - 13:49- Spor G: 11 Haz 2021 - 13:50

Milli Yarışmacımız Ayhancan Güven Piste Çıkıyor! Avusturya'da Ülkemizi Temsil Edecek!

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Türkiye'nin gurur kaynaklarından olan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, yarın Porsche Carrera Cup Deutschland 2021 üçüncü yarışı için Avusturya Red Bull Ring Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek. İşte detaylar...
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 31 sporcunun yer aldığı yarışta, sıralama turları yarın TSİ 10.50'de başlarken, 30 dakika+1 turluk ilk yarış ise TSİ 16.10'da start alacak.

58 puanla klasmanında üçüncü sırada yer alan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ikinci yarış için ise 13 Haziran Pazar günü TSİ 12.30'da piste çıkacak.

TRT Spor Yıldız kanalından ilk yarış 13 Haziran Pazar sabah 5.25'te, 14 Haziran Pazartesi sabahı da saat 6.10'da banttan yayımlanacak.
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11 Haz 2021 - 13:49 AA Ankara- Spor

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