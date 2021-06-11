Milli Yarışmacımız Ayhancan Güven Piste Çıkıyor! Avusturya'da Ülkemizi Temsil Edecek!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 31 sporcunun yer aldığı yarışta, sıralama turları yarın TSİ 10.50'de başlarken, 30 dakika+1 turluk ilk yarış ise TSİ 16.10'da start alacak.
58 puanla klasmanında üçüncü sırada yer alan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, ikinci yarış için ise 13 Haziran Pazar günü TSİ 12.30'da piste çıkacak.
TRT Spor Yıldız kanalından ilk yarış 13 Haziran Pazar sabah 5.25'te, 14 Haziran Pazartesi sabahı da saat 6.10'da banttan yayımlanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.