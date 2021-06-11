11 Haz 2021 - 13:49- Spor

Milli Yarışmacımız Ayhancan Güven Piste Çıkıyor! Avusturya'da Ülkemizi Temsil Edecek!

Türkiye'nin gurur kaynaklarından olan Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, yarın Porsche Carrera Cup Deutschland 2021 üçüncü yarışı için Avusturya Red Bull Ring Pisti'nde Türkiye'yi temsil edecek. İşte detaylar...