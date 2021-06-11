11 Haz 2021 - 14:07- Magazin

Defne Samyeli’den O Karara İtiraz!

Defne Samyeli, Beni Ağlatma kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.