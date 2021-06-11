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11 Haz 2021 - 14:07- Magazin G: 11 Haz 2021 - 14:10

Defne Samyeli’den O Karara İtiraz!

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Defne Samyeli, Beni Ağlatma kitabında ilişki yaşadıklarını yazarak saygınlığını zedelediği iddiasıyla şikayetçi olduğu Mustafa Sandal’a beraat kararı verilmesine itiraz etti.
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Defne Samyeli basın yoluyla hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle Mustafa Sandal'dan şikayetçi olmuş, savcılık 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraat kararı verdi.

Samyeli’nin avukatı, “Asliye Ceza Mahkemesi eksik inceleme yapmıştır. Karara itiraz ettik. Sandal ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması suçunu da işlemiştir” dedi. Mahkeme, ceza mahkemesi kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
# Beni Ağlatma kitabı, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma ertelendi

11 Haz 2021 - 14:07 - Magazin

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