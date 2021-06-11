Tiroid Ameliyatlarında Dikiş İzine Son!

Bu yöntemde yapılan ameliyatlarda klasik yöntemde olduğu gibi büyük dikiş izleri kalmıyor ve hasta uygulamadan 24 saat sonra hastaneden ayrılabiliyor.

Dikişsiz tiroid ameliyatı hakkında açıklamalarda bulunan Özel Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Ahmet Arslanoğlu, tiroid bezinin kalp ve sindirim fonksiyonu, beyin gelişimi, ruh hali, kemik bakımı, kalp hızı, adet döngüsü, kas gücü gibi vücudun hayati fonksiyonlarını düzenlediğini söyledi. Dr. Arslanoğlu, tiroid bezinin eksikliği ya da fazlalığının çok ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini belirterek,“Tiroid çok fazla hormon ürettiğinde ya da yeterli olmadığında vücutta farklı bozukluklar ortaya çıkabilir. Tiroid kaynaklı Hashimoto hastalığı, Graves hastalığı, guatr ve tiroid nodülleri gibi hastalıklar mevcuttur” dedi.

Tiroid rahatsızlığının erken teşhisinin büyük önem taşıdığını ifade eden Arslanoğlu, ne kadar erken müdahale edilirse rahatsızlığın erken evrede kontrol altına alınabileceğini kaydetti. Dr.Ahmet Arslanoğlu, gerekli durumlarda tiroid ameliyatı yapılabileceğini dile getirerek, “Son dönemlerde tiroid cerrahi uygulamalarında harmonik kesiciler olarak bilinen ve ultrasonik dalgalar ile çalışan cihazlar yaygınlaştı. Bu sayede dikişsiz ve komplikasyonsuz bir ameliyat gerçekleştiriliyor. Yani gelişen teknoloji ile artık dikişsiz tiroid ameliyatı yapılabiliyor ve bu ameliyatın birçok avantajı var. Tiroid ameliyatları bazı komplikasyonlara neden olabiliyor. Örneğin ameliyat sonrası nadir de olsa ses tellerini etkileyen sinirlerin zarar görmesi halinde konuşma problemleri ve kanamalar meydana gelebilir. Suturless olarak adlandırılan dikişsiz tiroid ameliyatlarında ise bu riskler en aza indirilmiştir” diye konuştu.