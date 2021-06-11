Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Haz 2021 - 15:15- Belediyeler G: 11 Haz 2021 - 15:59

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sincan’da

ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale ruhu Sincan’a taşınıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ortak projesi olarak ortaya çıkan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sincan Belediyesi iş birliği ile Sincan’a geldi.
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissettiren ve o günlere bir nebze olsun tanıklık etmeyi amaçlayan müze Lale Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilde 7’den 77’ye herkese kapılarını açmak amacıyla turuna devam ediyor. Mobil müzenin bugün ve yarınki durağı Sincan. Lale Meydanı’nda vatandaşlarla buluşan müzede adeta tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkılıyor. Çanakkale Savaşı’ndaki o milli mücadele ruhunu vatandaşlara yaşatan müzede; Çanakkale Savaşları ile ilgili birçok materyal, videolar ve savaş objeleri ve o döneme ait açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Çanakkale Savaşları ile ilgili broşür ve kitapların da yer aldığı müzeyi ziyaret edenler kendilerini adeta Çanakkale Savaşı’nda cephedeymiş gibi hissederek o ruhu yakalayıp, o günlere tanıklık ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da müzeyi ziyaret etti.

Müzede sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun ziyaretçi kabulü yapılıyor. Müzenin yer aldığı tır düzenli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Aynı anda en fazla 10 kişinin kabul edildiği müzeye girişler ateş ölçümü yapılarak sağlanıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralları sık sık hatırlatılıyor.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma objelerin, fotoğraf ve resimlerin görülebildiği müze 11 ve 12 Haziran’da 10.00-18.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. 

# Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhu Sincan’a taşınıyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi, Mobil Müze, sincan belediyesi, sincan

11 Haz 2021 - 15:15 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sincan’da mask
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sincan’da
2021 Yılı 4. Mutabakat Komitesi Toplantısı mask
2021 Yılı 4. Mutabakat Komitesi Toplantısı
Çankaya'dan Gençlere Armağan: 19 Mayıs Gençlik Merkezi mask
Çankaya'dan Gençlere Armağan: 19 Mayıs Gençlik Merkezi
Keçiören Belediyesi Devasa Yaz Bostanı Kurdu mask
Keçiören Belediyesi Devasa Yaz Bostanı Kurdu
Yenimahalle'de 'Kadın Emeği Pazarı' Açılıyor mask
Yenimahalle'de 'Kadın Emeği Pazarı' Açılıyor
Başkent’te Hedef Engelsiz İletişim: Toplu Ulaşım Sürücülerine İşaret Dili Eğitimi Devam Ediyor mask
Başkent’te Hedef Engelsiz İletişim: Toplu Ulaşım Sürücülerine İşaret Dili Eğitimi Devam Ediyor
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! mask
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı!
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı! mask
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı!
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım” mask
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım”
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara... mask
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara...
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar? mask
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar?
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki… mask
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki…

GALERİ

Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Survivor’da Kriz Çıkaracak Olay! Berkay Kendi Topuğuna Sıktı, Adayı Terk Etmesi An Meselesi! Artık Kimse Yüzüne Bakmak İstemiyor! mask
Survivor’da Kriz Çıkaracak Olay! Berkay Kendi Topuğuna Sıktı, Adayı Terk Etmesi An Meselesi! Artık Kimse Yüzüne Bakmak İstemiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı!
Bakan Selçuk Türk Kültürünü Yaymakta Kararlı! 'Anadolu Masalları Masal Evi''nin Açılışını Yaptı! mask
Bakan Selçuk Türk Kültürünü Yaymakta Kararlı! 'Anadolu Masalları Masal Evi''nin Açılışını Yaptı!
Dünya Bizi Yok Etmeye Kararlı! Çin Bilim insanları Yarasalarda Yeni Virüsler Tespit Etti! 24 Yeni Koronavirüs! mask
Dünya Bizi Yok Etmeye Kararlı! Çin Bilim insanları Yarasalarda Yeni Virüsler Tespit Etti! 24 Yeni Koronavirüs!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Tüm Kumpaslar Ortaya Çıktı! Ümit Sevda’ya Son Kurşunu Sıktı! Demir Çılgına Döndü! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Tüm Kumpaslar Ortaya Çıktı! Ümit Sevda’ya Son Kurşunu Sıktı! Demir Çılgına Döndü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status