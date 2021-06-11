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11 Haz 2021 - 16:10- Sağlık G: 11 Haz 2021 - 16:11

O İlaç İçin Toplatılma Kararı!

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Sağlık Bakanlığı en fazla kullanılan ilaçlar arasında yer alan Paranox'un toplatılması kararı aldı.
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye'de en fazla kullanılan ağrı kesici-ateş düşürücülerden birisi olan Paranox isimli ilacın piyasadan toplatılmasına karar verdi.

PARANOX NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Paranox özellikle, çocuklarda hafif ve orta şiddette ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil fakat belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
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11 Haz 2021 - 16:10 - Sağlık

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