Ailesi HTML İsmini Koydu! Sosyal Medyada Viral Oldu

Filipinler'in Bulacan şehrinde dün dünyaya gelen bebeğe ailesi web sayfalarını oluşturmak için kullanılan ve 'standart metin işaretleme dili' (İngilizce Hypertext Markup Language) anlamına gelen HTML ismini koydu.
Kimliğine soyadıyla beraber 'Hypertext Markup Language Rayo Pascual' olarak kaydedilen bebeğin hikayesi sosyal medyada viral oldu.
Annesinin Facebook'ta 'Hoşgeldin' mesajıyla yayımladığı fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşılırken, gönderiye çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Kullanıcılardan bir tanesinin espiriyle "Büyüyünce Pentagon'u hackleyecek" yorumu yaptığı bir başka kişinin ise Tesla CEO'su Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebeklerine verdiği isme atıf yaparak "Alışılmadık bir isim olabilir ama en azından X Æ A-Xii Musk değil" yazdığı görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.