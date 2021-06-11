Haberler Ankara Haberler Ankara
11 Haz 2021 - 16:14- Dünya G: 11 Haz 2021 - 16:15

Ailesi HTML İsmini Koydu! Sosyal Medyada Viral Oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Filipinler'de dünyaya gelen ve ailesinin HTML adını koyduğu bebeğin fotoğrafı sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Filipinler'in Bulacan şehrinde dün dünyaya gelen bebeğe ailesi web sayfalarını oluşturmak için kullanılan ve 'standart metin işaretleme dili' (İngilizce Hypertext Markup Language) anlamına gelen HTML ismini koydu.

Kimliğine soyadıyla beraber 'Hypertext Markup Language Rayo Pascual' olarak kaydedilen bebeğin hikayesi sosyal medyada viral oldu.

Annesinin Facebook'ta 'Hoşgeldin' mesajıyla yayımladığı fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşılırken, gönderiye çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kullanıcılardan bir tanesinin espiriyle "Büyüyünce Pentagon'u hackleyecek" yorumu yaptığı bir başka kişinin ise Tesla CEO'su Elon Musk ve sevgilisi Grimes'in bebeklerine verdiği isme atıf yaparak "Alışılmadık bir isim olabilir ama en azından X Æ A-Xii Musk değil" yazdığı görüldü.
# Hypertext Markup Language Rayo Pascual, HTML, Sosyal Medyada Viral Oldu, Filipinler

11 Haz 2021 - 16:14 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Birçok Siteye Siber Saldırı! 26 Milyondan Fazla Hesap Çalındı mask
Birçok Siteye Siber Saldırı! 26 Milyondan Fazla Hesap Çalındı
COVID-19’un Sırrı Bu 6 Kişide Mi? Peşlerine düştüler! mask
COVID-19’un Sırrı Bu 6 Kişide Mi? Peşlerine düştüler!
Çin’de İkinci Koronavirüs Kabusu mask
Çin’de İkinci Koronavirüs Kabusu
Rusya’da Sosyal Platformlara 27 Milyon Ruble İhlal Cezası mask
Rusya’da Sosyal Platformlara 27 Milyon Ruble İhlal Cezası
Tarih Verildi: COVID-19 Mevsimsel Salgın Haline Gelecek mask
Tarih Verildi: COVID-19 Mevsimsel Salgın Haline Gelecek
Mark Zuckerberg Evden Çalışma Kararını Açıkladı mask
Mark Zuckerberg Evden Çalışma Kararını Açıkladı
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! mask
Buse Varol’dan Mayolu Paylaşım! Alişan Şimdi Küplere Binecek, Çılgına Dönecek Derken Ters Hamle Geldi! Milyonların Ağzı Açık Kaldı!
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı! mask
Survivor Poyraz’ın Hilesi Ortaya Çıktı! Verdiği Göz Dağı Titretti! Artık Onun İçin Mavi Takım Bir Şey İfade Etmiyor! Ayşe’yi Silip Attı!
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım” mask
Serenay Sarıkaya’dan Hande Erçel’e Rest! Kerem Bürsin Seçim Yapmak Zorunda Kalacak! Bikinili Pozları Nefesleri Kesti! “Aman Allah’ım”
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara... mask
Esra Erol Canlı Yayında Deliye Döndü! Stüdyo Ayağa Kalktı, Bakanlık Harekete Geçti! Utanmaz Anne El Kadar Çocuğunu Başka Adamlara...
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar? mask
Survivor Ayşe Poyraz’a Nikah Mesajı Verdi! Acun Ilıcalı’nın Karşısında İlan-ı Aşk! Yarışmadan Sonra Neler Planlıyorlar?
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki… mask
Engin Akyürek’e Sefirin Kızı Şoku! Dizi Biter Bitmez El Sıkıştı! Ne Nare Kaldı, Ne Mavi! Öyle Bir Diziyle Geliyor Ki…

GALERİ

Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… mask
Demet Özdemir’den Hande Erçel’e Rest! Görenlerin Aklı Başından Gitti, İkisi de Neredeyse Aynısını Giydi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor…
Survivor’da Kriz Çıkaracak Olay! Berkay Kendi Topuğuna Sıktı, Adayı Terk Etmesi An Meselesi! Artık Kimse Yüzüne Bakmak İstemiyor! mask
Survivor’da Kriz Çıkaracak Olay! Berkay Kendi Topuğuna Sıktı, Adayı Terk Etmesi An Meselesi! Artık Kimse Yüzüne Bakmak İstemiyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yüreklere Köz Düşürdü! Ağlamaktan Gözyaşı Kurudu! Hızır İçin Hayat Durdu! O İsimde Diziden Ayrıldı!
Bakan Selçuk Türk Kültürünü Yaymakta Kararlı! 'Anadolu Masalları Masal Evi''nin Açılışını Yaptı! mask
Bakan Selçuk Türk Kültürünü Yaymakta Kararlı! 'Anadolu Masalları Masal Evi''nin Açılışını Yaptı!
Dünya Bizi Yok Etmeye Kararlı! Çin Bilim insanları Yarasalarda Yeni Virüsler Tespit Etti! 24 Yeni Koronavirüs! mask
Dünya Bizi Yok Etmeye Kararlı! Çin Bilim insanları Yarasalarda Yeni Virüsler Tespit Etti! 24 Yeni Koronavirüs!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Tüm Kumpaslar Ortaya Çıktı! Ümit Sevda’ya Son Kurşunu Sıktı! Demir Çılgına Döndü! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Tüm Kumpaslar Ortaya Çıktı! Ümit Sevda’ya Son Kurşunu Sıktı! Demir Çılgına Döndü!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status