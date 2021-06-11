Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 1 Temmuz’dan itibaren insidans değerinin 200’ün altında olduğu tüm ülkeler için seyahat uyarısını kaldırma talimatı verdi.
11 Haz 2021 - 16:21- Dünya Güncelleme: 11 Haz 2021 - 16:22
Almanya’dan Flaş Türkiye Kararı
Almanya 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.