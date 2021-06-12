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12 Haz 2021 - 08:37- Spor G: 12 Haz 2021 - 08:38

Futbol Kırgınlığımız Buse Tosun'la Hafifledi! Milli Güreşçimiz Buse'den Madalya Geldi!

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Türkiye, İtalya yenilgisini gelen haberle bir nebze olsun hafifletmeyi başardı. Milli güreşçimiz Buse Tosun'dan gümüş madalya haberi geldi. İşte detaylar...
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Kadınlar 72 kiloda yarışan milli güreşçi Buse Tosun, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Uluslararası Zilkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Buse Tosun Rus rakibi Zakharchenko'yu 4-0, Kazak rakibi Zhamila Bakbergenova'yı 5-1 mağlup etti. Finalde Ukraynalı Alla Belinska ile karşılaşan Buse, rakibine 5-4 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Öte yandan 59 kiloda yarışan Elif Yanık, üçüncülük maçında Kazak rakibi Diana'ya mağlup oldu ve şampiyonada 4'üncü oldu. 55 kiloda yarışan Esra Pul ise turnuvayı 5'inci sırada bitirdi.

Organizasyon, 13 Haziran'da sona erecek.
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12 Haz 2021 - 08:37 AA Ankara- Spor

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