Memur Ve Emeklilerin Beklediği Zam Oranı Belli Oldu

Milyonlarca memur ve emekliye temmuzda zam yapılacak. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyonu belirleyici olacak. Dolayısıyla zammın netleşmesi için haziran ayı verisinin gelmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, haziranda TÜFE'nin yüzde 1.21 gelmesi bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.
Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammı bekliyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ocak-mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Geriye sadece haziran verisi kaldı. Bu da 5 Temmuz'da belli olacak.
ZAM ORANI 7.67 OLACAK
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı eski adıyla Beklenti Anketi, yeni adıyla Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1.21 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.67 olacak. Memurlar ve memur emeklileri de yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkından yararlanacak.
5 TEMMUZ KİLİT TARİH
Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 8.36, memurlar ve memur emeklilerinde ise yüzde 7.33 olarak gerçekleşmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.