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12 Haz 2021 - 16:52- Dünya G: 12 Haz 2021 - 16:53

Joe Biden’dan Çin Mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, G7 zirvesinde yapılacak görüşmelerde, liderlere Çin'in artan nüfuz siyasetine karşı birlikte hareket etme çağrısı yapacağı belirtiliyor.
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Konu ile ilgili BBC'ye konuşan Biden yönetiminden bir kişi, Pekin'in gelişmekte olan ülkelerdeki altyapı yatırımları karşısında, yeni bir ittifak oluşturmanın amaçlandığını söyledi.

Çin'in Modern İpek Yolu girişimi olarak da nitelenen "Bir Kuşak, Bir Yol" adlı dev ticaret ve altyapı projesi ABD'nin uzun süredir tepkisini çekiyor.

Çin'i Avrupa, Afrika ve Asya'ya bağlayan limanlar, demiryolları ve karayolları ağını içeren ticaret ve altyapı ağı Bir Kuşak, Bir Yol Projesi ilk olarak 2013 yılında açıklanmıştı.
# ABD Başkanı Joe Biden, G7 Zirvesi, çin, Bir Yol, Bir Kuşak, Çin'in Modern İpek Yolu

12 Haz 2021 - 16:52 - Dünya

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