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12 Haz 2021 - 22:19- Asayiş G: 12 Haz 2021 - 22:27

Cumhuriyet tarihinin rekortmen operasyonu

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İstanbul Narkotik Polisi 3 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirdi.Cumhuriyet tarihinde rekor sayıda ilacın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Narkotik Polisi 3 ilçede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç ele geçirdi. Cumhuriyet tarihinde rekor sayıda ilacın ele geçirildiği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda görevliler “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında 3 eczane deposunun da bulunduğu 9 adrese düzenlediği operasyonda, kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet tablet halinde ilaç yakalandı.

Ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
# İstanbul Narkotik Polisi, rekor sayıda ilacç

12 Haz 2021 - 22:19 - Asayiş

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