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13 Haz 2021 - 12:19- Belediyeler G: 13 Haz 2021 - 12:20

Ankara'da korsan taşımacılık yapan araçlara ceza yağdı

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Sincan Kamyoncular Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, emek hırsızı korsan taşımacılarla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.
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Sincan’da korsan taşımacılıkla mücadele sürüyor. Sincan’da korsan taşımacılık faaliyetlerine son vermek amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. Sincan Kamyoncular Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, emek hırsızı korsan taşımacılarla mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.

Korsan taşımacılık yapan ve haksız kazanç sağlayarak işini layıkıyla yerine getiren şoför esnafını mağdur eden emek hırsızı korsan taşımacılarla mücadelenin süreceğini belirten Oda Başkanı Yalçın, “Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Sincan İlçe Jandarma ekipleriyle birlikte yapılan uygulamada ulaşım esnafımızın alın terini çalan korsan taşımacılara gerekli cezai işlemler yapıldı. Bu kapsamda ilçemizde yapılan yolcu taşımacılığının en büyük sorunu olan kayıtdışı taşımacılıkla mücadelemiz aralıksız olarak devam edecek. Devletine karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren, alın teriyle kendisinin ve ailesinin nafakasını kazanan esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoförlerin de aşı programına dahil edildiğini hatırlatan Yalçın, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm üyelerinden aşı olmalarını ve özellikle toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve hijyen konusuna azami hassasiyetin gösterilmeye devam etmesini istedi.

# MURAT KOCAKÖK, ANKESOB, Korsan taşımacılık ankara, Sincan Kamyoncular Minibüsçüler Halk Otobüsçüler ve Şoförler Esnaf Odas

13 Haz 2021 - 12:19 - Belediyeler

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