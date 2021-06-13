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13 Haz 2021 - 12:24- Belediyeler G: 13 Haz 2021 - 12:37

Ankara'da Çankaya belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

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Ankara Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılının ilk 5 ayında 2 bin 452 sokak hayvanına bakım ve tedavi işlemi uyguladı.

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Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılının ilk 5 ayında 2 bin 452 sokak hayvanına bakım ve tedavi işlemi uyguladı.  Sokak hayvanlarına yönelik öncü ve örnek çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılının ilk 5 ayında 2 bin 452 sokak hayvanına bakım ve tedavi işlemi uyguladı. 

Satın alma sahiplen politikasını yaygınlaştırmaya çalışan Çankaya Belediyesi, 99 sokak hayvanını ise yeni yuvasına kavuşturdu. Sokakta belirli travmalara maruz kalan hayvanlar için en uygun yuvayı bulmaya özen gösteren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini, onlar için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. 

 Öncelikli hedeflerinden biri de Çankaya’da sokak hayvanı popülasyonunu dengede tutmak olan Çankaya Belediyesi, kısırlaştırma işleminde ise ilk 5 ayda 691’e ulaştı. Aşısı yapılan toplam hayvan sayısı ise bin 98.   

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13 Haz 2021 - 12:24 - Belediyeler

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