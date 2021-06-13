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13 Haz 2021 - 15:42- Magazin G: 13 Haz 2021 - 15:43

Şeyma Subaşı’nın sevgilisiyle ilgili flaş açıklama

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili ortaya atılan "milyarder değil, dolandırıcı" iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad yanıt verdi.

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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili ortaya atılan "milyarder değil, dolandırıcı" iddiasına Mısırlı gazeteci Amer Fouad yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar kadar, yaşadığı aşklarla da gündem olmaya devam ediyor. Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile ilgili "milyarder değil, dolandırıcı" iddiası ortaya atıldı.

"HABERLERDE ADI BİLE GEÇMİYOR"

Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'ya evlilik teklif eden ve "evet" yanıtını alan Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'a açıklamalar yaptı.

Fouad'a göre, milyarder olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'nin Mısır kaynaklı haberlerde adı bile geçmiyor. Fouad, Arap medyasındaki küçük haberlerin Türk medyasının çevirisi niteliğinde olduğunu ve o haberlerin de "ünlü bir televizyoncunun eski karısıyla evlenen Mısırlı" şeklinde olduğunu açıkladı.

"MISIR'IN EN ZENGİNLERİNDEN OLDUĞU YALAN"

Fouad, Mohammed Alsaloussi'nin Mısır için bir bilinmeyen olduğunu açıklayarak, "Mısır'ın en zengin sekiz ailesinden birinin mensubu olduğu yalan!" dedi.

Gazeteci, tüm listeleri 2017 yılına kadar incelediğini, Alsaloussi'nin adının bile geçmediğini açıkladı.

"ŞEYHİN OĞLU OLDUĞU DOĞRU DEĞİL"

Mısırlı gazeteci, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Mısır'da bir şeyhin oğlu olduğu yazılmış. Bu da yanlış. Mısır'da şeyh sadece din adamlarına deniyor. Araplar gibi Mısırlı zenginlere şeyh denmiyor. Babasının ismini de araştırdım ona dair de bir şey bulamadım.

Ben yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak bu kişinin ismini hiç duymadım. Amerika'da yaşadığı söyleniyor ama zengin bir Mısırlı nerede yaşarsa yaşasın mutlaka bilirdik. Fotoğraflardan zengin biri gibi duruyor ama milyarder falan olamaz. Arap dünyasındaki milyarderlerin sayısı belli, topu topu 20 kadar. Onların arasında da yok! Mısır'da adından söz edilen bir iş adamı da değil. Ben hiç duymadım."

# şeyma subaşı, Acun Ilıcalı'nın Eski Eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi

13 Haz 2021 - 15:42 - Magazin

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