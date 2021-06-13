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13 Haz 2021 - 20:28- Dünya G: 13 Haz 2021 - 20:29

Ünlü YouTuber hayatını kaybetti

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Sir Kipsta hesabı ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir 17 yaşında hayatını kaybetti. Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada viral oldu.

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Sir Kipsta hesabı ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir 17 yaşında hayatını kaybetti. Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğü ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor.

Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın yedi saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Dragomir'in yürek burkan son tweet'i, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi;

'Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim'

Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğü ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor. Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın yedi saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Dragomir'in yürek burkan son tweet'i, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi; 'Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim'

# YouTuber Alex Dragomir, Sir Kipsta

13 Haz 2021 - 20:28 - Dünya

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