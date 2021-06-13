Ünlü YouTuber hayatını kaybetti

Sir Kipsta hesabı ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir 17 yaşında hayatını kaybetti. Dragomir'in ölmeden attığı son tweet sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğü ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor.
Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın yedi saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Dragomir'in yürek burkan son tweet'i, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi;
'Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim'
Sosyal medya Manchester United'a düşkünlüğü ile tanınan ünlü YouTuber Alex Dragomir'i konuşuyor. Sir Kipsta hesabı ile tanınan 17 yaşındaki YouTuber'ın yedi saat süren kalp ameliyatının ardından hayata gözlerini yumduğu açıklandı.
Dragomir'in yürek burkan son tweet'i, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi. 17 yaşındaki YouTuber söz konusu tweet'te takipçilerine şu ifadelerle seslendi; 'Hayati bir ameliyata giriyorum. Eğer işe yaramazsa, sizlerle harika vakit geçirdiğimi bilmenizi istiyorum. hepinize bana yaptıklarınız için teşekkür ederim'
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.