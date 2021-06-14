Türkiye’nin Dijital Oyuncusu Aypera, ‘Kripto’cuların Merceğinde

Kripto para borsası Binance, dünya çapında ünlü ve yerel sanatçılarının eserlerinin sergileneceği “100 YARATICI” programına Türkiye’nin ilk dijital insanı Aypera’yı davet etti. Ukraynalı pop sanatçısı Tina Karol, İngiliz futbolcu Michael Owen gibi ilk etapta sadece davet edilen 100 üretici ismin yer aldığı pazaryeri açılışı, 24 Haziran’da yapılacak.

AYPERA, DÜNYA BASININDA!

Bulgar, Sırp ve Hint basınında da haber olan ve dikkatleri üzerine çeken Aypera’nın fotoğraf ve videoları Binance pazarında NFT olarak satılacak ve dünya üzerinde sayıları 13 milyonu geçen Binance kullanıcıları Aypera’nın dijital varlıklarını satın alabilecek. Binance, hazırladığı program ile içerik üreticilerinin çalışmalarını sergilemelerine ve açık arttırma ile satmalarına imkan sağlayacak.