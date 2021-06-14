Bugün 750 bin Kişi Aşı Randevusu Aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerine yer verdi.