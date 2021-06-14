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14 Haz 2021 - 10:16- Sağlık G: 14 Haz 2021 - 10:17

Bugün 750 bin Kişi Aşı Randevusu Aldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1404318323207143426
# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, covid-19 aşısı, 750 bin Kişi Aşı Randevusu Aldı, Covid-19

14 Haz 2021 - 10:16 - Sağlık

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