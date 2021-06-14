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14 Haz 2021 - 10:32- Belediyeler G: 14 Haz 2021 - 10:33

Yenimahalleli Kadınlar, Belediye Meclisinde Söz Sahibi Olacak

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Yenimahalle Belediyesi, “Mahalleden Meclise Kadın Katılımı” projesi ile kadınları belediye yönetimine ortak ediyor.
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National Democratic İnstitute (NBI) tarafından desteklenen ”Katılıyoruz & Biz de Varız” programı kapsamında, Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle Kent Konseyi, İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği (İYADER) ortaklığında gerçekleştirilen proje ile Yenimahalle’de ikamet eden kadınların belediyenin karar alma mekanizmalarına katılımlarının arttırılmasına ve haklarını bilmeye yönelik eğitimler verilecek.

100 kadın eğitim alacak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sivil Katılım ve Şiddet konularında eğitim alacak olan toplamda 100 kadın, aralarından seçilen 10 temsilci ile Yenimahalle’nin 55 muhtarıyla bir araya gelecek. Talep ve istekleri dinlenecek olan temsilcilerin muhtarlarla sürekli iletişim halinde olması sağlanacak.

Pandemi şartlarından dolayı online gerçekleştirilecek eğitimin başvuruları 27 Haziran 2021’de sona erecek. Eğitimlere katılmak isteyen kadınların https://forms.gle/49rt8dSgMzHqYmVD7 linkinde yer alan başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

“Kadınlar gelişirse, toplum da gelişir”

Projenin kadınların haklarını öğrenmesi ve yerel yönetime katılmaları açısından önemli olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Bu eğitici proje ile amacımız kadınlarımıza haklarını öğretmek ve yerel yönetime katılımlarını arttırmak. Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşıyız ve kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kadınlar gelişirse, toplum da gelişir” dedi.

# Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sivil Katılım, Mahalleden Meclise Kadın Katılımı, yenimahalle, yenimahalle belediyesi, Yenimahalle Belediye Meclisi, National Democratic İnstitute, Katılıyoruz & Biz de Varız

14 Haz 2021 - 10:32 - Belediyeler

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