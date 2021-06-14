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14 Haz 2021 - 10:34- Spor G: 14 Haz 2021 - 10:35

Basketbolda Yükselme Heyecanı! Play-Off Final 4. Maçları Yarın Yapılacak!

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Basketbol ligimizde heyecan giderek artıyor. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisinde 4. maç yarın yapılacak. Bakın hangi takımlar karşı karşıya gelecek. işte detaylar...
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Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı. Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Final serisinde ilk maçı Samsun temsilcisi, ikinci karşılaşmayı Yalova ekibi kazandı. Üçüncü müsabakada üstünlük sağlayan Samsunspor, 4. maç öncesi seride 2-1 önde bulunuyor.

Üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanacak Semt77 Yalovaspor-Samsunspor müsabakası saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından yayımlanacak.
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14 Haz 2021 - 10:34 AA İstanbul- Spor

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