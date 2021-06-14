14 Haz 2021 - 13:59- Dünya

Türk Telekom’un Tekvandocuları Türkiye’yi Gururlandırdı

Türk Telekom basketboldan eskrime, yüzmeden tekvando ve badmintona kadar uzanan toplam 33 branş ve 39 ilde yaklaşık 6 bin amatör sporcuyu desteklemeye devam ederken, sporcular da başarıları ile Türkiye’yi gururlandırıyor