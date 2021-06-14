Türk Telekom’un Tekvandocuları Türkiye’yi Gururlandırdı

Türk Telekom'un desteklediği Bulgaristan’ın Sofya şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.
Türk Telekom Spor Kulübü’nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan’da düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü arasında yer aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.