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14 Haz 2021 - 13:59- Dünya G: 14 Haz 2021 - 14:00

Türk Telekom’un Tekvandocuları Türkiye’yi Gururlandırdı

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Türk Telekom basketboldan eskrime, yüzmeden tekvando ve badmintona kadar uzanan toplam 33 branş ve 39 ilde yaklaşık 6 bin amatör sporcuyu desteklemeye devam ederken, sporcular da başarıları ile Türkiye’yi gururlandırıyor
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Türk Telekom'un desteklediği Bulgaristan’ın Sofya şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.

Türk Telekom Spor Kulübü’nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan’da düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası’nda Avrupa Şampiyonu oldu. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü arasında yer aldı.
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14 Haz 2021 - 13:59 - Dünya

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