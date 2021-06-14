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14 Haz 2021 - 14:08- Belediyeler G: 14 Haz 2021 - 14:09

Can Dostlar İçin Ankara Büyükşehir Ve Gönüllüler El Ele

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile gönüllü hayvanseverler Başkent’te can dostlar için iş birliği yapmayı sürdürüyor.
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Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri, temel ihtiyaç ve sorunlarının tespiti konusunda ortak çalışma kararı alan taraflar her ay düzenli olarak bir araya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent yönetiminde “ortak akıl” anlayışı ile tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; sokak hayvanlarının hakları ve sorunları, daha konforlu ve sağlıklı yaşamaları konusunda alınacak önlemler konusunda gönüllü hayvanseverlerle iş birliği sürecini hızlandırdı. Taraflar pandemi nedeniyle ara verilen ortak çalışmalara yeniden başlarken, her ay düzenli olarak bir araya gelme kararı aldı.

HER AYIN İKİNCİ CUMARTESİ GÜNÜ BULUŞULACAK

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını tespit etmek için her ayın ikinci cumartesi günü saat 14.00’da hayvanseverlerle bir araya gelecek.

Gönüllü hayvanseverlerle sık sık buluşarak onların görüş ve önerilerini dikkate alacaklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, iş birliği sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Buradaki merkezimizde iyileştirme çalışmalarını elimizden geldiğince sürdürüyoruz. Tüm kulübeleri değiştiriyoruz ve şartları daha da iyileştireceğiz. Açık ve şeffaf belediyeciliğin gereğini yerine getirmek üzere her ayın ikinci cumartesi günü saat 14.00’da bütün gönüllülerimizle burada besleme çalışması yaparak, dolaşarak ve sorunları dinlemek üzere sözleşmiştik ancak pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirememiştik. Bundan sonra gönüllülerimizle düzenli olarak bu merkezde ya da diğer merkezlerimizde buluşarak ortak kararlar alacağız.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÇALIŞMALARI GÖNÜLLÜLERDEN TAKDİR TOPLADI

Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden gönüllü hayvanseverler ise Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını şu sözlerle ifade ettiler:

-Gülay Bağbek: “Büyükşehir Belediyesi 2 yılda çok güzel çalışmalar yaptı. Bir hayvan dahi olsa kapıma kadar gelerek dere, tepe dolaşıp o hayvanı bulup kısırlaştırdılar. Her ay düzenlenecek olan buluşmalara kesinlikle katılmaya devam edeceğim. Son zamanlarda müthiş güzel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Çok memnunum.”

-Rabia Kılıç: “5 aydır Büyükşehir Belediyesi ile ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kısırlaştırma açısından çok önemli çalışmalar yaptık. Özellikle TOKİ bölgesinde neredeyse yavru olmayıp da kısırlaştırmadığımız köpeğimiz yok. Yaralı köpeklerin tedavisi için de günün her saatinde ekipler geliyor ve destek oluyorlar.”

-Nafiye Günal: “Büyükşehir ile ortak çalışmalarımız çok güzel, çok beğeniyorum. Her zaman ulaşabiliyoruz çok memnunum.”

# Ankara Büyükşehir Belediyesi, can dostlar, Gönüllüler El Ele, hayvanseverler, Sokak Hayvanları, sağlık işleri daire başkanlığı

14 Haz 2021 - 14:08 - Belediyeler

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