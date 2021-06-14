Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Haz 2021 - 14:29- Belediyeler G: 14 Haz 2021 - 14:30

Keçiören Mehmet Doğan Kütüphanesi’nde Minikler'den Yoğun İlgi

ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’ne açılan Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin, ‘Çocuk Kütüphanesi’ bölümüne minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek için kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz.
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’ne açılan Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin, ‘Çocuk Kütüphanesi’ bölümüne minik öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi desteklemek için kütüphanelerimizin sayısını artırıyoruz. İlçemize açtığımız yeni kütüphanelerde çocuk bölümünün yer almasına özellikle özen gösteriyoruz. Şehrimize yakın zamanda büyük, muhkem bir kütüphane daha açmayı planlıyoruz. Bu kütüphane gerek ilçemizden gerekse Ankara`dan gelen çocuklarımızın ve gençlerimizin yararlanacağı bir mecra olacak.” dedi.

“7 BİN 500 KİTAP VE 144 ÇALIŞMA ALANI VAR”

Başkan Altınok, Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanesi’nin eğitime destek konusunda önemli bir hizmet olduğunu belirterek şu bilgileri aktardı:

“Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanemizde çocuk ve yetişkinler için iki ayrı bölüm bulunuyor. Yetişkinler için oluşturduğumuz bölümde 6 bin kitap ve 104 kişinin aynı anda çalışabileceği masalar yer alıyor. Çocuklarımız için oluşturduğumuz bölümde ise 1500 kitap ile 28 yavrumuzun aynı anda çalışabileceği alan bulunuyor. Toplamda 7 bin 500 kitap ve 144 çalışma alanının yer aldığı Yükseltepe Mehmet Doğan Kütüphanemiz yediden yetmişe herkese hizmet veriyor.”

İKRAMLAR BELEDİYEDEN

Maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak 08.00-21.00 saatlerinde hizmet veren kütüphanede ücretsiz poğaça, çay ve çorba ikramı da yapılıyor.

# keçiören belediyesi, Keçiören Belediyesi başkanı turgut altınol, Çocuk Kütüphanesi

14 Haz 2021 - 14:29 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Can Dostlar İçin Ankara Büyükşehir Ve Gönüllüler El Ele mask
Can Dostlar İçin Ankara Büyükşehir Ve Gönüllüler El Ele
Keçiören Belediyesinden Düğünler İçin Ücretsiz Salon Hizmeti mask
Keçiören Belediyesinden Düğünler İçin Ücretsiz Salon Hizmeti
Bakan Selçuk Ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı’nı Yakından İnceledi mask
Bakan Selçuk Ve Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Selin Vurduğu Gölbaşı’nı Yakından İnceledi
Kahramankazan Belediyesi Temizlik Seferberliği Normalleşmede De Sürüyor mask
Kahramankazan Belediyesi Temizlik Seferberliği Normalleşmede De Sürüyor
Çankaya’dan Halk Sağlığına Katkı mask
Çankaya’dan Halk Sağlığına Katkı
Yenimahalleli Kadınlar, Belediye Meclisinde Söz Sahibi Olacak mask
Yenimahalleli Kadınlar, Belediye Meclisinde Söz Sahibi Olacak
Anket Survivor 2021 Şampiyonu Kim Olur? Anket
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Mide Bulandıran Hamilelik! Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Yayından Kaldırıyor! “Yazıklar Olsun!” O Yarışmacılar Bir Araya Gelip Geceleri... mask
Survivor’da Mide Bulandıran Hamilelik! Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Yayından Kaldırıyor! “Yazıklar Olsun!” O Yarışmacılar Bir Araya Gelip Geceleri...
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Yanlışlıkla Ağzından Elenecek İsmi Kaçırdı, Her Şey İfşalandı! Meğer Elenecek İsim… mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Yanlışlıkla Ağzından Elenecek İsmi Kaçırdı, Her Şey İfşalandı! Meğer Elenecek İsim…
Hande Erçel Kıskançlıktan Çatır Çatır Çatlayacak! Kerem Bürsin Son Aşkıyla Pozlarını Verdi! Gören Bir Kez Daha Bakıyor! Hande Erçel Daha Fazla Dayanamadı Resti Çekti! mask
Hande Erçel Kıskançlıktan Çatır Çatır Çatlayacak! Kerem Bürsin Son Aşkıyla Pozlarını Verdi! Gören Bir Kez Daha Bakıyor! Hande Erçel Daha Fazla Dayanamadı Resti Çekti!
Murat Dalkılıç Hande Erçel’den Sonra Suskunluğunu Bozdu! Merve Boluğur İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Yeniden Barışacaklar mı? mask
Murat Dalkılıç Hande Erçel’den Sonra Suskunluğunu Bozdu! Merve Boluğur İçin Öyle Şeyler Dedi Ki, Yer Yerinden Oynadı! Yeniden Barışacaklar mı?
Savaşçı Dizisi Yayından Kaldırıldı! 100 Bölüm Çöp Edildi, Sosyal Medya Karıştı! Dizinin Bitme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Savaşçı Dizisi… mask
Savaşçı Dizisi Yayından Kaldırıldı! 100 Bölüm Çöp Edildi, Sosyal Medya Karıştı! Dizinin Bitme Sebebi Ortaya Çıktı! Meğer Savaşçı Dizisi…
Survivor Yarışması Fena İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi... mask
Survivor Yarışması Fena İfşalandı! Hem Dokunulmazlığı Kazanan İsim Hem de Elenecek İsim Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Son Noktaya Geldi...

GALERİ

Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi! mask
Survivor Yarışmasında Berkay’dan Hakaret Türevi Söz! Dora İçin Öyle bir Şey Dedi Ki, Dora Anında Çıldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Bile “Yeter Artık” Dedi!
Müge Anlı’da Erkek Katliamı! Eşi Resmen Döve Döve İntihar Ettirdi! Yasak Aşkı Ortaya Çıktı, Kayboldu! Müge Anlı Çılgına Döndü… mask
Müge Anlı’da Erkek Katliamı! Eşi Resmen Döve Döve İntihar Ettirdi! Yasak Aşkı Ortaya Çıktı, Kayboldu! Müge Anlı Çılgına Döndü…
Serenay Sarıkaya'dan Acı Haber! Milyonlar İyi Haber Bekliyordu Ama Olmadı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Büyük Ters Köşe Geldi! mask
Serenay Sarıkaya'dan Acı Haber! Milyonlar İyi Haber Bekliyordu Ama Olmadı! Kimse Bunu Beklemiyordu, Büyük Ters Köşe Geldi!
Beren Saat Bikinisiyle Büyülemişti, Yok Sattırdı! Görenler Hayran Olmuştu, Satıcı En Sonunda Çılgına Döndü! Sabah Akşam… mask
Beren Saat Bikinisiyle Büyülemişti, Yok Sattırdı! Görenler Hayran Olmuştu, Satıcı En Sonunda Çılgına Döndü! Sabah Akşam…
Altın'da Mevsim Tersine Döndü! Kendini Saldı, Dibe Doğru İniyor! mask
Altın'da Mevsim Tersine Döndü! Kendini Saldı, Dibe Doğru İniyor!
Motor Sporlarında Türk İsimler Artıyor! Milli Motosikletçimiz Deniz Öncü Podyumda! Hedef MotoGP'de Şampiyonluk! mask
Motor Sporlarında Türk İsimler Artıyor! Milli Motosikletçimiz Deniz Öncü Podyumda! Hedef MotoGP'de Şampiyonluk!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status