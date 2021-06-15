Ankara Pursaklar’ın Yolları Yenileniyor

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Kırsal kesimlerde de yol yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, kenti daha modern ve ulaşımı kolay yollara kavuşması için gece gündüz demeden yoğun mesai sarf ediyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sorun yaşamaması amacıyla aralıksız süren çalışmalar kapsamında ilçe genelinde öncelik durumuna göre belirlenen mahallelerde, asfalt serimi, kilitli parke taşı döşeme ve hasar gören yollarda bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmaları bizzat yerinden inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar’ın daha güzel yollara kavuşması için yol yapım çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm mahalle ve sokaklarda devam edeceğini dile getirdi.

‘‘Geçen sene 200 sokağımızı yenilemiştik, bu yıl daha fazlasını yapacağız’’

Yol yenileme çalışmalarını önem ve aciliyet sırasına göre değerlendirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için yeni yol açım, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzda olan yolları hızla başlayıp bitiriyoruz. Eğer doğru planlama yapmazsak çok fazla mağduriyet yaşanacağını biliyoruz. Geçen sene 200 sokağımızı yenilemiştik, bu yıl daha fazlasını yapacağız. Tahrip olmuş bütün sokaklarımızı, program dâhilinde yenileyeceğiz. Yolun durumuna göre, bazı yerlere yama, bazı yerlere asfalt, bazı yerlere de kilit taşı yapacağız. Daha güzel bir Pursaklar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.